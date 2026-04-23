DeChambeau kämpar för LIV Golfs framtid – kräver miljardkontrakt

Bryson DeChambeau uttrycker starkt stöd för LIV Golf trots rapporter om att Saudi-Arabiens investeringsfond kan dra sig ur finansieringen. Han kräver ett kontrakt på 4,6 miljarder kronor och ser värdet i franchisebaserad golf.

Bryson DeChambeau, en av golfens mest framträdande stjärnor och en nyckelspelare i LIV Golf, har uttryckt en stark önskan om att se ligan fortsätta trots den växande osäkerheten kring dess framtid.

Osäkerheten uppstår till följd av rapporter om att Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF), den primära finansiären bakom LIV Golf, överväger att dra sig ur projektet. Detta har utlöst en intensiv debatt inom golfvärlden om LIV Golfs långsiktiga överlevnad. DeChambeau, som lämnade PGA Tour för att ansluta sig till LIV Golf 2022, har varit en framgångsrik spelare på den nya touren, med fem vinster under sin tid där, inklusive en seger i mars i Sydafrika.

Trots rykten om att han och andra stjärnspelare kan vara på väg tillbaka till PGA Tour, avfärdar DeChambeau dessa spekulationer bestämt. Han betonar att han fortfarande arbetar på ett kontrakt med LIV Golf och tror på en lösning för att säkerställa ligans fortsättning. DeChambeau avslöjade att hans krav för att fortsätta i LIV Golf inkluderar ett kontrakt värt 4,6 miljarder kronor. Detta enorma belopp understryker hans värde som en av de mest populära och framgångsrika spelarna i ligan.

Han erkänner att LIV Golf, som en relativt nystartad verksamhet, kommer att möta utmaningar och perioder av press. Han ser det nuvarande läget som ett av dessa ögonblick, men försäkrar att han är fullt engagerad i att hitta en lösning och att han starkt tror på konceptet med franchisebaserad golf. Han ser en stor potential i den nya modellen och är övertygad om att den kan revolutionera golfvärlden.

DeChambeau betonar vikten av att fortsätta utveckla och förbättra ligan för att säkerställa dess långsiktiga framgång. Han är medveten om att det krävs betydande investeringar och strategiska beslut för att övervinna de nuvarande hindren och skapa en hållbar framtid för LIV Golf. Han är beredd att ta en aktiv roll i denna process och bidra med sin erfarenhet och expertis. Situationen kring LIV Golf är komplex och involverar flera intressenter, inklusive spelare, finansiärer och golforganisationer.

PIF:s potentiella utträde skulle utan tvekan vara ett allvarligt slag mot ligan, men DeChambeau är fast besluten att hitta alternativa lösningar. Han tror att det finns andra investerare som är intresserade av att stödja LIV Golf och att ligan kan fortsätta att blomstra även utan PIF:s direkta finansiering. Han understryker att LIV Golf erbjuder en unik och spännande produkt som tilltalar både spelare och fans.

Den korta formatet, de höga prispengarna och den innovativa tävlingsstrukturen har lockat många av världens bästa golfare och skapat en ny dynamik inom sporten. DeChambeau är övertygad om att LIV Golf har potential att bli en betydande kraft inom golfvärlden och att den kan fortsätta att växa och utvecklas under de kommande åren. Han ser fram emot att fortsätta spela en nyckelroll i ligans framtid och att bidra till dess framgång





