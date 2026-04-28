Deep Robotics presenterar Lynx M20S – Robothunden som kan g&#229; under vatten Deep Robotics har sl&#228;ppt en uppgraderad version av sin robothund Lynx, kallad Lynx M20S. Den nya modellen &#228;r snabbare, starkare och kan nu &#228;ven operera under vatten. Kinesiska Deep Robotics fortsätter att imponera inom robotteknik med den senaste iterationen av sin robothund, Lynx. Företaget har nyligen presenterat Lynx M20S, en avancerad vidareutveckling av den redan kapabla M20-modellen som först visades upp under 2024. Denna nya modell representerar ett betydande steg framåt i prestanda och funktionalitet, och positionerar Deep Robotics som en ledare inom området fyrbenta robotar. Lynx M20S är inte bara en förbättring av sin föregångare, utan en fullständig omdesign med fokus på ökad lastkapacitet, förbättrat skydd och högre hastighet. Dessa förbättringar syftar till att öka robotens anpassningsförmåga till olika industrier och förbättra dess operativa effektivitet. En av de mest slående nyheterna med Lynx M20S är dess förmåga att operera under vatten.Videomaterial som släppts av Deep Robotics visar tydligt hur robothunden navigerar smidigt i vattenmiljöer, vilket öppnar upp för en rad nya användningsområden inom bland annat inspektion, övervakning och räddningsoperationer. Denna förmåga är en direkt respons på efterfrågan från kunder som behöver en mångsidig robot som kan hantera både land- och vattenbaserade uppgifter. Jämfört med Lynx M20 har M20S genomgått betydande uppgraderingar i både hastighet och styrka.Den nya modellen kan nu bära en last på upp till 100 kg, en fördubbling jämfört med M20:s kapacitet på 50 kg. Detta gör Lynx M20S idealisk för att transportera utrustning, sensorer eller andra nyttolaster i utmanande miljöer. Topphastigheten har också ökat dramatiskt, från cirka 15 km/h till över 30 km/h. Denna ökning i hastighet gör att robothunden kan täcka större områden snabbare och reagera snabbare på förändrade förhållanden.Även om Deep Robotics inte har offentliggjort detaljerad information om batteritiden för Lynx M20S, kan vi utgå från att den är liknande eller förbättrad jämfört med M20. Den tidigare modellen hade en batteritid på 2–3 timmar beroende på last och hastighet, och batteriet kunde laddas fullt på 1,5 timmar. Möjligheten till hot-swap av batterier, vilket innebär att ett urladdat batteri kan bytas ut mot ett fulladdat utan att roboten behöver stängas av, är en viktig funktion som säkerställer kontinuerlig drift.Deep Robotics betonar att M20S är en iterativ uppgradering som fokuserar på att förbättra kärnprestandaområdena, vilket resulterar i en robot som är mer anpassningsbar och effektiv i en mängd olika applikationer. Företaget ser en stor potential för Lynx M20S inom områden som logistik, säkerhet, inspektion och forskning. Priset för Lynx M20S har ännu inte offentliggjorts, men baserat på priset för föregångaren, Lynx M20, kan vi förvänta oss att den nya modellen kommer att kosta omkring 50 000 euro.Detta prispositionerar Lynx M20S som en investering för företag och organisationer som behöver en avancerad och mångsidig robothund. Den höga kostnaden återspeglar den avancerade tekniken och de omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser som ligger bakom produkten. Deep Robotics har investerat betydande resurser i att utveckla Lynx-plattformen, och resultatet är en robot som kan hantera en rad olika uppgifter i krävande miljöer. Företaget fortsätter att utforska nya användningsområden för sina robothundar, och de ser en stor potential för tillväxt inom området.Lynx M20S är ett tydligt exempel på hur robotteknik kan användas för att lösa komplexa problem och förbättra effektiviteten inom en rad olika industrier. Med sin förbättrade prestanda, mångsidighet och förmåga att operera i både land- och vattenmiljöer är Lynx M20S en lovande framtida lösning för många olika applikationer. Denna nya modell bekräftar Deep Robotics position som en innovativ ledare inom robotteknik och visar företagets engagemang för att utveckla avancerade och pålitliga robotlösningar