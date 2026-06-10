Delta Air Lines-plan tvingades landa i Atlanta efter händelse ombord

En flygvärdinna på ett Delta Air Lines-plan tvingades landa i Atlanta efter en händelse ombord. Cody James Maluck, 32, greps av polisen efter att ha "vidrört" flygvärdinnans rumpa.

Foto: HANCOCK/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBLEtt plan tillhörande flygbolaget Delta Air Lines var på väg från Fort Lauderdale till Los Angeles den 9 maj. Men man tvingades landa i Atlanta på grund av en händelse ombord .

Det föranleddes av att en flygvärdinna gick runt bland passagerarna för att servera drycker. När hon kom fram till passageraren Cody James Maluck, 32, verkade han sova. För att inte väcka honom gick hon vidare till nästa person.

"Medan hon serverade en dryck till en annan passagerare i närheten kände hon en smäll mot skinkorna med tillräcklig kraft för att få hennes kropp att röra sig framåt. Hon vände sig genast om och tittade på Maluck som höjde händerna och sade något i stil med 'jag gjorde ingenting'. En kollega uppgav för polisen att hon 'hörde ett skrik' och såg flygvärdinnans kropp 'röra sig framåt som om hon hade blivit slagen eller knuffad'.

Efter att ha informerats om det som hänt beslutade piloten att 'av säkerhetsskäl omdirigera planet' till flygplatsen i Atlanta. Maluck greps av polis när planet landade. Maluck hävdade att det inte var hans avsikt att 'skada eller visa respektlöshet utan snarare att han försökte få hennes uppmärksamhet'. Han erkände att han 'vidrörde flygvärdinnans rumpa' men uppgav att han 'inte slog henne med tillräckligt kraft för att få hennes kropp att röra sig framåt', enligt domstolsdokument.

- Delta har nolltolerans för störande eller ostyrigt beteende på våra flygningar, säger en talesperson för flygbolaget





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Delta Air Lines Plan Atlanta Händelse Ombord Cody James Maluck Flygvärdinnas Rumpa

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