Demenskören – en gripande och folkbildande hyllning till livet

SVT:s dokumentärserie ”Demenskören” fångar hjärtat och hjärnan, och visar på kraften i musik och gemenskap för demenssjuka. En berörande skildring som lyfter fram både glädje och sorg i kampen mot sjukdomen.

Rakel Chukri, medarbetare på kulturredaktionen, brukar vanligtvis undvika program om sjukdomar på grund av sin hypokondri. Tanken var därför att missa SVT :s nya dokumentärserie ” Demens kören”. Men ödet ville annorlunda. Under en påskhelg, då hon var gräsänka, och dagarna kändes långa, stötte hon uttråkad på SVT Play. Där fanns en entusiastisk Anders Bagge som gjorde reklam för ” Demens kören”. Till slut gav hon efter och såg de två första avsnitten.

Resultatet? Två timmar senare var hon djupt berörd och betydligt varmare om hjärtat. ”Demenskören” visade sig vara det mest gripande och folkbildande programmet statstelevisionen sänt på länge, en kombination av både glädje och sorg, hoppingivande och hjärtskärande.\Serien följer sjutton personer med olika typer av demenssjukdomar som bildar en kör i Stockholm. Efter sju veckors intensiva repetitioner ska de uppträda live inför publik. Utmaningen är enorm: att lära in stämmor och minnas sångtexter när minnet i sig är nedsatt. Anders Bagge och körledaren Sofia Lilja, kända från bland annat ”Idol”, leder kören med en blandning av pepp och innerlighet. De skapar en miljö som är både stödjande och uppmuntrande, aldrig nedlåtande. De lyssnar på körmedlemmarna och deras anhöriga, säkerställer att alla känner sig bekväma med takten och nivån. Musikvalet är genomtänkt. Först ut är Tomas Ledins ”Vi är på gång”, en låt som sätter stämningen. Men det är under ”Take a sad song and make it better” från Beatles ”Hey Jude” som de flesta tittarna, inklusive Rakel Chukri, får kämpa för att hålla tillbaka tårarna. Parallellt med körsången intervjuas forskare och läkare. De delar med sig av vetenskapliga studier som visar att musik kan ha en positiv effekt på kognitiv förmåga, och bland annat förstärka minnen och förbättra motoriska funktioner. Men programmets sanna hjärta är mötena med de sjuka och deras anhöriga. Här finns kärlek och tålamod i överflöd, två viktiga ingredienser i den vardagliga kampen mot sjukdomen.\Det som verkligen lyfter ”Demenskören” är dess förmåga att visa den ofiltrerade sorgen, en aspekt som ofta saknas i tv-program om sjukdomar. Serien låter de drabbade uttrycka sina känslor utan att behöva känna sig tvingade att vara positiva. Vi får följa bland annat paret Dancarhäll, som fann varandra via Wordfeud. Danne fick sin alzheimerdiagnos vid 52 års ålder, vilket omkullkastade deras gemensamma framtidsplaner. Hans fru Caroline beskriver med darr på rösten den oro de känner inför framtiden, där sjukdomen suddar ut minnena av nära och kära. Danne Dancarhäll lyfter också fram stigmat kring demenssjukdomar, något som han hoppas att programmet kan bidra till att förändra genom att uppmuntra till social kontakt. Demens är en växande folksjukdom. I Sverige är 160 000 personer drabbade, och antalet förväntas fördubblas under de kommande 25 åren. Flera deltagare i ”Demenskören” berättar om hur lång tid det tog att få rätt diagnos. De fick höra att de var utbrända och lämnades ofta ensamma med sina frågor. Programmets mål är tydligt: att undersöka om körsång kan förbättra livskvaliteten för demenssjuka. Svaret är ett rungande ja. En scen som kommer att etsa sig fast i minnet är den med Kerstin Elgholm, som alltid vill ha sin pojkvän Peter Schröder vid sin sida under repetitionerna. När Anders Bagge utmanar henne att sjunga utan honom, blir hon nervös och förvirrad. Men så fort kören börjar sjunga ändras allt. Kerstin sjunger med, glad och närvarande. I den stunden är den tunga vardagen som bortblåst. Det är guld värt





