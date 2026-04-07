Demokraterna förbereder massiv utredning av Trump om de vinner mellanårsvalet

Inför mellanårsvalet i USA har Demokraterna i hemlighet byggt upp en kraftfull utredningsmaskin, redo att granska Trump och hans kabinett. Om Demokraterna vinner båda kamrarna i kongressen blir detta ett direkt hot mot Trump, enligt Frankfurter Rundschau/Newsweek. Fokus ligger på Trumps ekonomi, kopplingar till Epstein och kabinettets agerande. Republikanska strateger ser dystert på partiets chanser i valet.

I skuggan av mellanårsvalet i USA, som äger rum i november, har Demokraterna i hemlighet förberett en massiv utredningsapparat, redo att granska Donald Trump och hans administration. Detta avslöjas i en artikel publicerad av Frankfurter Rundschau i samarbete med Newsweek. Om Demokraterna lyckas vinna kontrollen över båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten, utgör detta ett direkt hot mot Trump, enligt rapporten.

Fokus för utredningarna kommer att ligga på Trumps ekonomi, hans kopplingar till den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein, samt agerandet hos hans kabinett.\Demokraterna har i tysthet och i hemlighet byggt upp ”den mest omfattande färdiga utredningsinfrastrukturen i modern tid” för kongressen. Mållistor har sammanställts, som sträcker sig från Trump-familjens finanser och statliga kontrakt till eventuella brott. Inlämningsstrategier har utformats, dokument har säkrats och ”maskineriet är byggt och väntar”. Detta innebär att om Demokraterna får makten i kongressen kommer de att vara redo att inleda riksrättsförfaranden mot kabinettsmedlemmar, inklusive presidenten själv, och granska Trumps ekonomi. Trump har själv antytt vad som kan komma att ske, och experter bedömer att Demokraterna har goda chanser att ta kontroll över kongressen. Ledamoten Robert Garcia, den högsta demokraten i representanthusets tillsynskommitté, har bekräftat att en demokratisk majoritet ”definitivt” kommer att kräva samtal med Trump angående Epstein. Man söker också svar om ekonomiska bidrag till Trumps fastigheter, betalningar för Trumps presidentbibliotek och Trump-familjens affärsverksamhet.\Republikanska strateger ser dystert på partiets chanser i valet. Enligt FR/Newsweek är republikanska kampanjstrateger ”inte optimistiska”. Republikanske politiske konsulten Mike Madrid säger att han ”aldrig sett grunderna i en valcykel vara så dåliga för ett sittande parti som de är nu”. Han menar att mycket av det negativa som partiet upplever kan direkt tillskrivas Trump-administrationens handlingar. Krigsministern Pete Hegseth är också i farozonen. Han anklagas för mord för en påstådd attack som ska ha dödat överlevande efter en amerikansk attack. Republikanska senatorer som Rand Paul och Thom Tillis har kritiserat Hegseth. Om Demokraterna kontrollerar både senaten och representanthuset efter valet skulle Hegseth riskera att förlora sin ministerpost. Republikanske strategen Alex Patton säger att det är högst osannolikt att partiet ska kunna vända den negativa trenden inför valet. Detta visar på en potentiellt dramatisk förändring av maktbalansen i USA:s politiska landskap





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Ledare: Kommunerna står inför en kostnadsbomb – och det är du som får betalaMånga förfasar sig över att kommuner inte erbjuder de äldre lagad mat, utan hänvisar dem till mataffärernas frysdiskar.

Ställ din fråga till Magnus A Djuse inför V85 på RommeVad tror Magnus A Djuse om sina chanser inför V85 på Romme? Hur laddar han upp inför en V85-omgång? Vilka hästar får man inte missa i eftermiddag? Chatta med stjärnkusken mellan 11-11.30 eller läs chatten i efterhand.

Trump: Goda chanser för avtal innan måndag – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Ingmar Nevéus: Vågar Demokraterna höja skatten för sina egna väljare?Höj skatten för de rika! Demokraternas nya slogan fångar upp hatet många väljare känner mot ”Epsteinklassen”, miljardärerna i Donald Trumps stödtrupper.

Frågan som ställs allt oftare i USA: Är Trump galen?Är Donald Trump galen? Frågan ställs allt mer öppet i USA efter presidentens hot om att bomba sönder Iran på påskdagen. Vissa vill att han avsätts.

Trump vill att USA tar ut tullar i HormuzsundetPresident Trump skissar på en plan där USA – som svar på Irans liknande förslag – tar betalt av fartyg som passerar genom Hormuzsundet.

