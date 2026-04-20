Demokraternas offensiv: Kampen om senaten hårdnar inför mellanårsvalet

Nya opinionsmätningar tyder på att Demokraterna har en realistisk chans att erövra senaten från Republikanerna i november, drivet av Trumps svaga siffror och starka demokratiska kandidater.

De politiska vindarna i USA har börjat blåsa kraftigt till Demokraterna s fördel inför det stundande mellanårsvalet den 3 november. Medan Republikanerna i dagsläget kontrollerar både representanthuset och senaten, vilket ger president Trump en närmast obegränsad handlingsfrihet, hotas denna maktställning nu på allvar. Demokraterna har i det dolda arbetat fram en strategi för att inleda omfattande utredningar mot presidenten ifall de lyckas återta kontrollen över kongressen.

Denna framtidsutsikt, som tidigare avfärdades som osannolik, framstår nu som en högst reell möjlighet i ljuset av färska opinionsmätningar och en förändrad politisk spelplan. Den största osäkerheten har historiskt sett varit senaten, där republikansk dominans länge betraktats som en självklarhet, men analyserna pekar nu på att det politiska landskapet är i gungning. Flera faktorer samverkar för att skapa det som politiska bedömare kallar för en potentiell blå våg. Trumps sjunkande popularitetssiffror, som visar att 56 procent av väljarna ogillar hans arbete, kombinerat med en stigande inflation och en oroande utveckling kring kriget i Mellanöstern, har skapat ett gynnsamt klimat för oppositionen. I delstater som tidigare ansetts vara trygga republikanska fästen, såsom Texas och Iowa, har marginalerna krympt dramatiskt. Spelmarknaderna har också reagerat på dessa skiften och betraktar numera kontrollen över senaten som helt öppen. Det är en anmärkningsvärd förändring jämfört med hur situationen såg ut för bara några månader sedan, och även de mest försiktiga analytikerna tvingas nu omvärdera sina prognoser inför november månads avgörande val. Det som kanske är mest avgörande för Demokraternas framgångar är inte bara det allmänna missnöjet med det sittande styret, utan också den strategiska rekryteringen av kandidater. I delstater som North Carolina, Ohio och Alaska har partiet lyckats attrahera profilerade och populära kandidater med erfarenhet från tunga delstatliga ämbeten. Dessa personer har visat sig vara kapabla att vinna förtroende även i områden där Trump tidigare haft ett starkt grepp. Genom att fokusera på lokala frågor och utnyttja det nationella missnöjet har Demokraterna skapat en realistisk väg till en majoritet i senaten. Om denna trend håller i sig fram till valdagen kan vi stå inför ett historiskt skifte i amerikansk politik som fundamentalt kommer att förändra maktbalansen i Washington under den kommande mandatperioden





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »