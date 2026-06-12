Demokrativeckan i Malmö: Vägen bortom identitetspolitikens fälla

En reflektion över Srebrenica och identitetspolitikens faror, och hur Malmös demokrativecka erbjuder en väg framåt genom inkluderande dialog och fokus på gemensamma värden.

Nyligen deltog jag i en hågkomstresa till Srebrenica tillsammans med flera religiösa ledare, forskare och andra som engagerar sig för social hållbarhet och sammanhållning. Resan väckte många tankar och känslor.

Inte minst om vad det innebär att vara människa, om vad som förenar oss och om krafterna som vill splittra oss. På Srebrenicas överfulla kyrkogård gör sig historien påmind och svaren blir allt tydligare. Det som slår mig mest är hur tankarna förs till Sveriges försök att hantera invandringen. Min slutsats är att identitetspolitiken är en fälla.

Och jag ska förklara varför. Bosnien och Hercegovina är ett land i korsningen mellan etniciteter, religioner och kulturer med intryck från både romarriket och ottomanska riket. Idag är det uppdelat i geografiska områden med bosnier, serber och kroater. Innan Balkankriget levde man sida vid sida, berättelser om vänner, grannar och släktskap över gränserna flödar i böcker och bekräftas av guiden.

Men rädslan för varandra började gro när identitetspolitiken förminskade grannen, vännen, läraren - varenda individ - till en del av deras identitet, nämligen deras tro. Genom att systematiskt spela på rädsla och hat blev denna aspekt av människors identitet ställd mot en annan. I Sarajevo var det kristen mot muslim. Borta var alla de andra banden och de gemensamma intressena.

Istället bedrevs en hatfull retorik som resulterade i ett folkmord i Srebrenica där såren är tydliga än idag. Det är en plats där smärtan sitter i väggarna och historiens sorg ekar mellan dem. Vi har en uppsjö identiteter och erfarenheter utifrån kön, ålder, utbildning, yrke och intressen. Religionstillhörighet är bara en av dem och säger i sin tur väldigt lite om hur troende en person är.

Om hen ens är troende. Ändå är det lätt att falla i fällan att reducera människor till en etikett som klistras på en grupp utan att erkänna nyanserna som vi alla bär på. Det är precis det som identitetspolitiken bidrar till. Konsekvensen är förenklingar och generaliseringar och att det som förenar oss går förlorat.

Istället kategoriseras människor i en grupptillhörighet utan nyanser. Det sker även i svensk politik när svenskhet definieras på ett sätt som exkluderar människor med invandrarbakgrund. Istället för att se och fokusera på det som vi har gemensamt skylls mycket på invandraren. Det är skrämmande att politiker ersätter riktiga analyser och lösningar med generaliseringar.

Att svepande återkomma till invandring är ett sätt att ersätta realpolitik med identitetspolitik. Det löser inte samhällsproblemen, istället går utvecklingen åt fel håll och mellan grannar gror misstro utifrån en etikett som hatisk retorik och politik gett upphov till.

Resultatet av detta kan man se på olika ställen i världen, liksom i Bosnien, och ska vi lära oss något av historien så är det att undvika den förenklade vägen och den förödande fällan att sätta etiketter på varandra som varken speglar verkligheten eller analyserar orsaker. Sverige kan bättre och även invandrare är olika. Det är ett gemensamt intresse för svenskar med olika bakgrund att få bukt med samhällsproblemen, inte minst integrationen.

I Malmö har vi därför valt en annan väg. Vi ser hela människan och alla i staden. Alla ska känna sig inkluderade och en del av gemenskapen. Ingen ska bli diskriminerad.

Och genom att se alla Malmöbor som individer, oavsett grupptillhörighet, så fångar vi behoven utan att stigmatisera. Hågkomstresorna som elever gör har blivit fler och går nu till Auschwitz, Srebrenica och Utöya. För det handlar inte endast om att förstå en historisk händelse, det handlar om mänskligheten och det vi har gemensamt. Det handlar inte om enskilda religioner, det handlar om humanism och allas rätt till liv och värdighet.

Vi för dialog med alla som berörs istället för med representanter för olika grupper. På så vis görs det plats för fler röster än enbart nyckelpersoner - ofta religiösa ledare och i allmänhet män - som fått representera breda grupper med mycket mångfald. Öppna samråd med teman som antimuslimsk rasism, antisvart rasism, romsk inkludering eller judiskt liv låter fler komma till tals.

Och nu bjuder vi in till Malmö möts - en demokrativecka dit alla är välkomna och där det är högt i tak. Samtal och aktiviteter i demokratins tecken arrangeras i hela staden, i parker, på köpcentrum, universitet och bibliotek. Vi gör detta för att vi vill visa vägen, vi vill mötas. Tillsammans tar vi oss an stundtals svåra frågor, men med mod och tålamod.

Genom att hitta lösningar och svar kan vi se bortom identitetspolitik och konstruerade grupper och fokusera på det vi har gemensamt - att vi alla är Malmöbor





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