Demonstration efter dödsfallet Henry Nowak väcker politisk storm i Storbritannien

Hundredvis demonstrerade i London mot polisens hantering av fallet med Henry Nowak, den tonårige som dog efter knivattack. Bilder från kroppskameror visar hur Nowak vred sig om andningsbesvär innan han tappade medvetandet. Händelsen har utlöst politisk debatt och right-wing anhängare demonstrerade, vilket ledde till konfrontationer med polisen.

Flera hundra personer, många med högerpopulistiska åsikter, demonstrerade på tisdagen mot polisens agerande när den tonårige Henry Nowak dog i december 2023. Bilder från polisens kroppskameror visar hur tonåringen vid upprepade tillfällen klagar på att han inte kan andas men tvingas sätta sig upp när polisen ska sätta på honom handbojor.

När han säger att han har knivhuggits säger polisen att de tvivlar på det. Strax därefter tappar pojken medvetandet. Den man som knivhögg honom hade då hävdat att han utsatts för ett rasistiskt påhopp, vilket polisen valde att tro på. Händelsen i Southampton debatterades i parlamentet i London på tisdagen, dagen efter att knivmannen dömts till livstids fängelse för dådet.

Nigel Farage sade på tisdagen att polisens agerande var bevis för att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter och att det bör få britter att känna vrede. Premiärminister Keir Starmer sade enligt BBC att filmsekvensen som släppts fick honom att bli illamående, men hade också sagt att Farages svar på filmen är fel reaktion. Reform-ledarens ord har eldat på hans anhängare, som enligt Sky News och BBC dominerade den demonstration som anordnades på tisdagen.

Det hela urartade när flera personer kastade flaskor och soptunnor mot polisen. Inget kan försvara agerandet att kidnappa denna tragedi för att anstifta våld och oroligheter. De ansvariga kan vänta sig att möta lagens fulla kraft, skriver inrikesminister Shabana Mahmood på X enligt AFP. En av de fyra poliser som deltog i insatsen när den 18-årige Henry Nowak knivhuggits slutade på tisdagen sitt arbete som polis.

Demonstranten framförde krav på en oberoende utredning av polisens agerande och en mer omfattande debatt om rationella förhållanden mellan policyn och etniska minoriteter i Storbritannien. Händelsen har väckt politiska reaktioner över hela det politiska spektrat, från högerpopulister till oppositionen, som använder fallet för att ifrågasätta polisens rutiner och den bredare samhällsfrågan om rättvisa. Trots att mannen som attackerade Nowak dömts, kvarstår frustrationen över polisens initiala agerande och hur händelsen hanterades





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