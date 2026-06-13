Exiliranier demonstrerar på Gustav Adolfs Torg för att kräva demokratiskt regimskifte i Iran. Samtidigt passerar ett demonstrationståg med albanska flaggor som skrider över torget och upp längs gågatan. De demonstrerar mot de lyxhotell som Donald Trumps svärson Jared Kushner planerar att bygga längs Albaniens kust och på den obebodda ön Sezan.

Stoppa avrättningar na i Iran och Iranska ambassaden – terrorcentralen. Exiliranier demonstrerar på Gustav Adolfs Torg mot diktaturen. Bilder på marken och stora banderoller visar porträtt på iranier som dödats av regimen sedan januariupproret.

Många tusen människor dödades under demonstrationerna. Irans regim har börjat avrätta många av de tusentals politiska fångar som sitter i fängelse. Exiliranier kräver demokratiskt regimskifte i Iran. Albaniens regering tillåter bygget av lyxhotell för turister längs Albaniens kust och på den obebodda ön Sezan. Kritiken riktas mot regeringen





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