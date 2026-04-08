Den eskalerande rasismen och romernas utsatta position i Centraleuropa

En granskning av den ökande rasismen och diskrimineringen mot romer i Centraleuropa, med fokus på Tjeckien och Slovakien. Artikeln lyfter fram uttalanden från politiker, diskriminering av flyktingar, och de strukturella problem som bidrar till romernas utsatthet. Den belyser också det politiska klimatet och behovet av förändring.

Mordbrand är förstås dumt – men att en zigenare brann upp är ju att betrakta som en förmildrande omständighet. Denna kommentar, som ekar av hundratals liknande yttranden jag hört i samband med attacker mot romska hem i norra Tjeckien och Slovakien , är dock speciell. Den kommer från en EU-parlamentariker, Filip Turek, och avslöjades av en tjeckisk dagstidning efter att Turek uttalat sig rasistiskt. Uttalandet är tyvärr inte en engångsföreteelse.

Under höstens valkampanj visades bilder på Turek som visade nazisthälsningar och spred homofoba och rasistiska åsikter, inklusive önskemål om att skicka människor till gaskamrar. Denna hatretorik fortsätter än idag, och den riktas mot en grupp som alltför ofta glöms bort i den svenska nyhetsrapporteringen. Den internationella romadagen den 8 april blir en påminnelse om situationen för romerna i Centraleuropa. Situationen är kritisk. Under 1990-talet drevs romer bort från sina hem, och nu, med framgången för högerextrema partier som Motoristerna i Tjeckien, har rasismen återigen blivit mer öppen. Turek stoppades visserligen från en ministerpost av landets president, men hatet lever kvar. Det är viktigt att uppmärksamma romernas situation, särskilt i en tid då kriser förstärker trycket på dem. År 2022 rapporterades om hur romska flyktingar från Ukraina behandlades sämre än andra, vilket illustrerar den diskriminering som fortfarande existerar. Strukturella förändringar behövs för att vända denna utveckling, och situationen i Slovakien är ett tydligt exempel på problemen. Romska flyktingar nekades hjälp, och den auktoritära regeringens retorik mot minoriteter har lett till våld och ökat polisvåld. I Tjeckien, där högerextremismen vinner mark, riskerar romerna att drabbas av ökad fattigdom, sämre hälsa och bristande utbildning. Fattigdomen bland slovakiska romer är alarmerande hög, och romska barn lider av sjukdomar och lever i usla förhållanden. Situationen kräver strukturella förändringar, och den 8 april blir en dag att påminna om att vi har ett val. Valet att inte bidra till ökad social spänning och polarisering, som ofta följer med högerextrema och populistiska regeringar, och som drabbar de mest utsatta. Hynek Pallas är författare och medarbetare på Expressens kultursida. Filip Turek är en tjeckisk högerpolitiker med en bakgrund som racerförare. Denna text belyser situationen för romer i Centraleuropa, särskilt i Tjeckien och Slovakien, och uppmärksammar den ökande rasismen och diskrimineringen som de utsätts för





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ikväll på tv: Den ”bästa rena rättegångsfilmen någonsin” kom 1959 och baseras på ett verkligt mordOtto Preminger är en av Hollywoods bästa, och kanske lite bortglömda, regissörer. Med James Stewart framför kameran skapade han 1959 vad som skulle bli ett av filmhistoriens mest klassiska verk: 'Analys av ett mord'.

Read more »

HBK-talanger hyllas: ”Kan göra skillnad på den här nivån” - AllsvenskanSOLNA. Halmstad föll tungt mot AIK. Men Johan Lindholm hittar flera positiva bitar från premiären. - Jag ser en ljus framtid för laget, säger tränaren.

Read more »

Andreas Johanssons irritation över avstängningarna: ”Den är horribel”Livereporter med fokus på svensk hockey. Brinner för SHL, hockeyallsvenskan, NHL och Tre Kronor. Tidigare på Aftonbladet och SVT. På Expressen 2021–2024, åter sedan början på 2025.

Read more »

Kan ketodieten förbättra den psykiska hälsan?Experter och patienter delar erfarenheter och forskning om kostens möjliga effekter på psykisk hälsa.

Read more »

Johanna Frändén: Den stora scenen är din nu, GyökeresViktor Gyökeres har på ett par veckor blivit Sveriges viktigaste landslagsspelare.

Read more »

Laxsperma i hudvård: Den nya skönhetstrenden tar fartPDRN, utvunnet från laxspermier, erövrar hudvårdsrutinerna. Artikeln utforskar den nya trenden med laxsperma i skönhetsprodukter, dess fördelar för huden och varför den har blivit så populär, speciellt från Sydkorea.

Read more »