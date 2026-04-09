Den eviga tillväxtens myt: En granskning av dagens tillväxtretorik

Staffan Laestadius granskar föreställningen om evig tillväxt och dess påverkan på klimatkrisen, med rötter i västerländska tankemönster och ekonomisk teori.

Paradigmet domineras fortfarande av föreställningen om den eviga tillväxtens möjligheter, skriver Staffan Laestadius. I en tid då företrädare för ledande riksdagspartier oavsett politisk färg försöker övertrumfa varandra med tillväxtretorik, är det hög tid att granska den länge omhuldade idén om evig tillväxt som en välsignelse.

Detta är särskilt viktigt då den tillväxt vi upplevt alltmer framstår som en del av problemet, snarare än lösningen, på klimatkrisen, som snabbt leder oss närmare en ohållbar systemkollaps. Låt mig först, innan jag dyker ner i några av mänsklighetens mest rotade tankemönster, introducera den scen som är bakgrunden för denna granskning. Scenen har utvecklats under de senaste åtta decennierna av en accelererande mänsklig aktivitet, som tog fart efter andra världskriget. Just nu, när jag skriver detta, når atmosfärens koldioxidhalter nya rekordnivåer, det arktiska istäcket når sitt lägsta vintermaximum någonsin i både yta och volym, och havsnivån stiger snabbare än någonsin. Temperaturen i både atmosfären och haven ökar inte bara till rekordhöga nivåer utan gör det också i en allt snabbare takt. Allt detta sammantaget skapar grunden för de extrema väderförhållanden som nu regelbundet slår rekord i både frekvens och omfattning. Ledande klimatforskare sammanfattar läget med att planeten för närvarande rör sig mot en global temperaturökning på kanske 3 grader Celsius vid sekelskiftet, och att vi på den utvecklingsbanan kommer att passera, och förmodligen redan har passerat, oåterkalleliga gränser i förhållande till planetens tålighet. Under dessa åtta decennier har fossilanvändningen och den ekonomiska tillväxten globalt ökat med cirka 3 procent per år. Därmed uppstår frågan om hur ekonomisk tillväxt framöver ska kunna kombineras med en minskning av fossilanvändningen på cirka 7 procent, vilket är nödvändigt för att mänsklighetens livsförutsättningar ska förbli uthärdliga. Dagens tillväxtretorik saknar empirisk grund i sina påståenden om att ekonomisk tillväxt kan lösa klimatkrisen. Istället är den djupt rotad i västerländska tankemönster, och det är där vår granskning börjar.\Vi kan spåra dessa föreställningar tillbaka till Första Mosebok, där Herren uppmanar människan att bruka jorden, men också till den linjära tidsuppfattningen inom judisk-kristen religion. Ur detta växer, i det intellektuella klimatet som präglar moderniteten och upplysningstiden, en myt om mänsklighetens framsteg. Kunskapen om planeten ökar, och därmed vår förmåga att utnyttja, ja till och med dominera naturen. I vardagsspråket uttrycks detta ofta som att ”utvecklingen går framåt”. Ekonomipristagaren Mokyr (2017) har beskrivit hur detta framstegsklimat, inte minst under 1600- och 1700-talen, är förknippat med en framväxande, och för den industriella dynamiken viktig, entreprenöriell kultur. I en tid då planetära gränser inte var en fråga, underblåstes denna kreativa period av vad historiker brukar kalla den industriella revolutionen. Under 1800-talet relaterades idén om framsteg alltmer till den industriella revolutionens uppenbara framsteg. Alla kunde se, och känna lukten av framsteg i kolröken. Här uppstod föreställningen att dessa industriella framsteg också är förknippade med en linjär utveckling mot en bättre framtid, en utveckling som oundvikligen leder till ekonomisk tillväxt. Tillväxttankens begreppsapparat har sina rötter i Karl Marx' dikotomi mellan arbete och kapital och hans teori om kapitalackumulation. Även efter att Marx värdelära övergavs, levde hans fokus på kapital och arbete kvar i ekonomernas tillväxtekvationer fram till efter andra världskriget. Då hamnade kunskap/forskning/teknologi – främst genom bidrag från ekonomer som Abramowitz (1956) och Solow (1957) – i fokus för analysen. Vi är med all rätt kvar där, även om de kunskapsrelaterade tillväxtteorierna utvecklats kraftigt sedan dess (bland annat av Aghion & Howitt, 1998; även de ekonomipristagare). Vi kan säga att tillväxtens motor numera i hög grad förknippas med innovation och kunskap, som också materialiseras i de traditionella produktionsfaktorerna kapital och arbete. Men det finns en ytterligare – i huvudsak negligerad – motor. Vi återkommer till den. Fossil energi håller hjulen igång. \De ekonomiska tillväxtteoretikerna har endast i begränsad utsträckning frigjort sig från den bibliska föreställningen om naturen som en outtömlig resurs, och den felaktiga föreställningen om att det ekonomiska systemet kan växa obegränsat utan att ta hänsyn till planetens begränsningar (Sveriges Riksbank har två i sitt emblem). Planetforskarnas och ekologernas kritik mot tillväxttanken är att dess förespråkare ser det ekonomiska systemet – ”ekonomin” – som fristående från planeten i övrigt och därmed grovt underskattar de tjänster och de villkor som planeten tillhandahåller och sätter för mänsklig aktivitet. Tillväxtkalkylerna ignorerar vad som tas från planeten och vad som återförs. Konsekvenserna av detta utbyte är långt mer genomgripande än vad som under namnet externaliteter kan hanteras genom att sätta pris på miljön. Den viktigaste, och länge undervärderade, aspekten av planetberoendet är det ekonomiska systemets andra motor, nämlige





