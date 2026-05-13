En kritisk analys av den svenska inställningen till vitt snus, de politiska kopplingarna till tobaksindustrin och de etiska konsekvenserna av nikotinets normalisering.

Det är ofta av yttersta vikt att kunna betrakta sig själv genom någon annans ögon för att nå en djupare förståelse av den egna existensen och samhällets normer.

Särskilt i de stunder då en utifrånblick väcker starka känslor av kränkthet är det värt att stanna upp och analysera vad denna reaktion faktiskt grundar sig i. Kan det vara så att den känsla av aggression som uppstår i själva verket är en maskerad form av insikt? Ett tydligt exempel på detta såg vi när Frankrike den första april beslutade att införa ett totalförbud mot vitt snus.

Förbudet omfattar allt från innehav och import till transport och försäljning, med ett maxstraff på fem års fängelse och böter upp till fyra miljoner kronor. Reaktionen från vissa svenska politiker var omedelbar och präglad av oförståelse, där man beskrev åtgärden som en direkt attack mot det svenska sättet att leva. Jämförelsen med att förbjuda franska baguetter eller vin i svenska butiker användes för att understryka hur absurt förbudet skulle vara, men denna analogi faller platt vid en närmare granskning.

Skillnaden mellan en surdegstort eller ett glas Bourgogne och en nikotinpåse är fundamental. Vi talar här om en produkt som är förknippad med allvarliga hälsorisker, inklusive risk för hjärnskador, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes samt komplikationer vid graviditet och försämrad fertilitet hos män. Dessutom har den franska staten sannolikt inte missat att det svenska utbudet av vitt snus har genomgått en grotesk förvandling.

Idag säljs produkterna med smaker som hallonsoda, cherry blossom eller jalapeño lime, med det uppenbara syftet att locka in barn och ungdomar i ett kostsamt och hälsovådligt beroende. Att likställa detta med kulinariska traditioner är inte bara missvisande utan direkt farligt. De franska vinbönderna i Bourgogne kan visserligen producera en produkt som är skadlig i stora mängder, men de odlar inte en toxisk gröda under slavliknande förhållanden som orsakar cancer, lungsjukdomar och depression hos arbetarna.

Det är en mörk verklighet att omkring en halv miljon extremt fattiga barn i tredje världen tvingas delta i tobaksodlingen och därmed utsätts för enorma hälsorisker för att vi i Norden ska kunna njuta av våra smaksatta påsar. När svenska finansministern Elisabeth Svantesson deklarerar att Sverige ska ta strid för det vita snuset och poserar med en dosa i handen under ett besök i Luxemburg, måste man ställa sig frågan: vems intressen är det egentligen hon företräder?

Är det svenska folkets hälsa eller är det de ekonomiska intressena hos jätten Swedish Match och deras omfattande nätverk av lobbyister? Det är djupt oroande att se hur borgerliga politiker har blivit lakejer åt en industri som bygger sin framgång på beroende och manipulation. Normaliseringen av godissnus har drivits framåt med en aggressiv marknadsföring, ofta via poddar och sociala medier där fejkade dialoger och sponsrade inlägg får produkterna att framstå som en naturlig del av en modern livsstil.

Denna utveckling har skapat ett samhälle där det nästan blivit tabu att vara motståndare till snusande, och där kritiker riskerar att stämplas som tråkiga eller överdrivet försiktiga. Det är hög tid att vi i Sverige slutar se oss själva som offer för utländsk förmyndarmentalitet och istället börjar ifrågasätta vår egen kultur av nikotinslaveri.

Att en minister i ett civiliserat land viftar med nikotinprodukter och kallar det för en nationell identitet är inget att vara stolt över; det är snarare ett tecken på en politisk och moralisk blindhet. Vi måste våga erkänna att fransmännen kanske inte är idioter, utan att de helt enkelt har sett på vårt beteende med fasa och beslutat att dra en gräns för att skydda sin befolkning och sina barn.

Beroendet är svårt att bryta, och ingen vill sitta fängslad för en prilla, men det är dags att vi inser att det är vi som är konstiga. När ska vi sluta krama den mest osympatiska industrin i världen under förespeglingen av kultur och istället börja prioritera folkhälsan framför företagens vinster





