Den Glömda Krisen: Kriget som Hotar Världens Matförsörjning

Kriget mellan USA, Israel och Iran riskerar att utlösa en humanitär katastrof och en global livsmedelskris. Minskad tillgång till konstgödsel och attacker mot civil infrastruktur hotar skördarna världen över, vilket särskilt drabbar de fattigaste länderna.

Ungefär en månad in i USA :s och Israel s krig mot Iran framträder en effekt som förblir underkommuniserad, trots dess potentiellt katastrofala omfattning. Kriget riskerar att utlösa en humanitär kris i flera dimensioner. Tre miljoner människor har drabbats av attacker mot civil infrastruktur, vilket utförts av båda sidor.

Israel har genomfört attacker mot iranska gasfält, en avsaltningsanläggning och en vattenreservoar. Iran har svarat med att bomba kraftverk och avsaltningsanläggningar i både Bahrain och Kuwait. Redan före kriget kämpade Iran med vattenbrist, och i gulfstaterna utgör avsaltning 80 procent av allt dricksvatten. Donald Trump fortsätter att hota med angrepp på civil iransk infrastruktur, och Iran svarar med de medel de har till sitt förfogande. Den iranska regimen visar en begränsad omsorg om sin egen befolkning. Vanliga iranier som lider och dör tycks spela liten roll för ayatollorna, så länge teokratins maktstrukturer består.\Diskussionen om Hormuzsundet fokuserar nästan uteslutande på energipriserna. Men naturgas är också en essentiell komponent i produktionen av konstgödsel, och handeln med detta har minskat med 30 procent sedan konflikten inleddes. Till skillnad från olja finns det begränsade reserver av konstgödsel. Nu är det såningssäsong i jordbruket i stora delar av världen, och utan konstgödselns extra tillskott av kväve, fosfor och kalium kommer skördarna att minska dramatiskt. Även västerländskt jordbruk kommer att drabbas ekonomiskt av de höga gödselpriserna, men fattiga gårdar i södra länder riskerar att helt sakna tillgång. Detta gäller i regioner som redan kämpar med matosäkerhet. När skördarna minskar i höst riskerar vi hunger och rentav svält. Det är en gammal sanning att folket får betala för ledarnas misstag. I det här fallet, är notan för att USA har en president som tycks styras av en kombination av nycker och narcissism? Den notan kommer att delas över hela världen, men lejonparten hamnar hos de fattigaste och mest utsatta, i Iran och Libanon såväl som i södra Afrika





dagensnyheter / 🏆 7. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Iran USA Israel Krig Livsmedelskris Gödsel

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

