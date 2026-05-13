Den nya tidens entreprenörer och kampen mot det gamla tänket

En analys av den ideologiska konflikten mellan moderna tech-grundare som Fredrik Hjelm och den svenska kulturvänsterns föråldrade syn på kapitalism.

Debatten kring Fredrik Hjelm följer ett nästan mekaniskt mönster. Så snart en entreprenör kliver utanför den förutbestämda åsiktskorridoren sätter en välkänd maskin igång. Kulturjournalister börjar håna, aktivister startar kampanjer och politiska ledare från Centerpartiet varnar för fenomenet tech bros.

Det hela påminner om en dammig strid från förra seklet, en konflikt mellan socialister och marknadsliberaler. Men mitt i denna upprepning finns något fundamentalt nytt. Hjelm talar om ett kollektivt ansvar för det svenska samhället, vilket borde vara musik i öronen på vänstern. Istället möts han av hånfulla kommentarer i tidningspressen, där han till exempel beskrivits som en budgetvariant av Elon Musk.

Denna reaktion säger egentligen mycket mer om den svenska vänstern än om Hjelm själv. Det visar på en oförmåga att förstå att det har skett ett paradigmskifte. Hjelm representerar en generation entreprenörer som inte är formade av det gamla svenska näringslivet med dess stiftelseägda industrijättar, stela slipsar och extremt försiktiga pressmeddelanden. De är internationella, rörliga och drivs av meritokrati.

Trots sin globala blick har de en stark vilja att stanna i Sverige och se landet fungera. De är stolta över sin nation och vill se ett samhälle som levererar. Det är paradoxalt att vänstern inte jublar över att dessa drivna individer faktiskt värderar det gemensamma och vill ta ansvar för helheten. Vad den svenska kulturvänstern tycks ha svårt att greppa är att dagens entreprenörer ofta kombinerar en hypermodern teknisk syn med politiskt konservativa värderingar.

Förr utgick man från att den som låg i framkant tekniskt och ekonomiskt också automatiskt skulle vara progressiv och kulturellt radikal. Tanken var att framtiden tillhörde de gränslösa liberalerna eller visionära socialisterna. Men verkligheten har ritat om kartan. Många av dagens mest framgångsrika personer inom tech, AI och innovation är futurister när det gäller verktygen, men skeptiker när det gäller identitetspolitik, massinvandring och den byråkratiska kultur som dominerat västvärlden under det senaste decenniet.

De sätter prestation, kompetens och sund konkurrens framför symbolpolitik. För dem är nationer, civilisationer och ordning inte föråldrade begrepp, utan nödvändiga fundament för ett fungerande samhälle där människor kan bygga företag och leva trygga liv. Fredrik Hjelm och liknande profiler krossar helt enkelt den gamla berättelsen om vem en entreprenör förväntas vara. Eftersom de inte passar in i mallen försöker etablissemanget tvinga in dem i den gamla nidbilden av den girige kapitalisten.

Men dessa människor bygger globala plattformar och AI-bolag samtidigt som de betonar vikten av meritokrati och behovet av att västerländska samhällen vågar försvara sina egna värderingar. Det är denna kombination av teknisk spetskompetens och konservativt tänkande som provocerar kulturvänstern mer än själva kapitalackumulationen. Under våren har Hjelm varit en av de mest markanta rösterna i diskussionen om Sveriges strategi för AI.

Tillsammans med andra grundare inom techsektorn har han riktat skarp kritik mot regeringens försiktighet och varnat för att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i den globala kapplöpningen. Det mest intressanta här är att kritiken inte handlar om att skydda rika direktörers särintressen, utan om att Sverige som helhet måste bli bättre på utbildning, kompetensförsörjning och teknisk innovation. De vill att Sverige ska vinna framtiden, vilket borde vara ett mål som alla politiska läger ställer sig bakom.

Unga människor inspireras idag av dessa entreprenörer eftersom de ser skapande och riskstagande som något genuint meningsfullt. Medan vänstern fortfarande ser företagsledaren som en 1900-talsfigur i en mörk Volvo med cigarr i munnen, ser den yngre generationen människor som faktiskt bygger saker och skapar jobb med hjälp av sina laptops. I deras värld är idéer viktigare än hierarkier och utveckling viktigare än förvaltning.

Frustrationen över Sverige växer därför när politik och kulturdebatt fastnar i seminariekultur och identitetspolitiska sidospår medan världen utanför rör sig i ett rasande tempo. Hjelm har påpekat att Sverige riskerar att göra samma misstag som i migrationsdebatten, där man vägrade diskutera verkliga problem under alltför lång tid. Det är en observation som träffar mitt i prick, för det finns en underliggande känsla av att Sverige har blivit trögare, mer byråkratiskt och betydligt mindre framtidsoptimistiskt än vad vi en gång var





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fredrik Hjelm Tech Innovation Sverige Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Hjelm: Har mänsklig kontakt blivit en klassfråga?Vissa menar att mänsklig interaktion håller på att utrotas, på grund av skärmar, robotar och snabbkassor. Men är det verkligen så enkelt?

Read more »

Sportschef Fredrik Sjöström: 'Lite kämpigt, men vi gick en annan väg''Frölundas sportchef Fredrik Sjöström bekräftar att laget inte kommer att förlänga kontraktet med Linus Weissbach. Linus Weissbachs återkomst till Frölunda blev inte som han hade hoppats och efter en hjärndööda säsong tvingades han operera axeln. När han kom tillbaka visade det sig att han hade svårt att få spelet att stämma och till slut var han stundtals petad. SKA St. Petersburg har i stället övervägt att skriva på för honom. Även om Linus är en bra kille och hockeyspelare, så valde Frölunda att gå en annan väg i offensiven och bygga den annorlunda. Det var en tuff utmaning eftersom Linus är en egen kille. Även om Linus Weissbachs framtid skulle gå mot ryska KHL, skulle han bli den första svensken att flytta från SHL till KHL sedan Ryssland inledde invasionskriget mot Ukraina. Öronmärket med Vladimir Putins favoritlag samt kopplingar mot Kreml och Gazproms ägarbolag gör att SKA St. Petersburg har kritiserats internationellt.

Read more »

Mythos har testat Curl – ett enda säkerhetshål hittadesDen beryktade AI-modellen från Anthropic har analyserat koden från den svenske stjärnprogrammeraren Daniel Stenberg.

Read more »

Den här 23 år gamla thrillern har utnämnts till ”århundradets mest intensiva film”Park Chan-wook är känd för sina nagelbitande och unika skildringar. Filmer som 'Decision to Leave', 'The Handmaiden' och fjolårets hyllade 'No Other Choice' är bara några exempel på sydkoreanske mästarens expertis.

Read more »