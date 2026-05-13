Den oroande ökningen av sexuellt våld mot barn i Sverige

En genomgång av hur barn i allt yngre åldrar utsätts för sexuella övergrepp, med fokus på digitaliseringen och kriminella nätverk.

Den aktuella situationen gällande sexuellt våld mot barn i Sverige är djupt oroande, och rapporter från fältet visar på en trend där offren blir allt yngre.

På mottagningen Pilen i Göteborg, en verksamhet som fungerar som en lågtröskelinstans för dem som utsatts för sexuella övergrepp, ser personalen en tydlig förskjutning nedåt i åldrarna. Det är inte längre ovanligt att flickor så unga som tio eller elva år söker hjälp. Ofta börjar kontakten med förövaren genom till synes oskyldiga konversationer i chattar på nätet, vilket gör att barnen inte initialt förstår faran.

Charlotta von Mentzer, som är barnmorska och samordnare på Pilen, betonar att även om unga flickor alltid har varit utsatta, har metoderna förändrats i takt med internets intåg. Detta har tvingat mottagningen att utöka sin målgrupp för att kunna erbjuda stöd även till tolvåringar, då behovet av specialiserad vård i denna åldersgrupp har ökat markant. En av de mest skrämmande aspekterna är hur organiserad brottslighet och gängkriminalitet har börjat utnyttja barn.

Det handlar ofta om utpressning där flickor manipuleras till att skicka nakenbilder eller i värsta fall utsätts för våldtäkter som filmas. Det filmade materialet används sedan som ett påtryckningsmedel för att tvinga barnen till ytterligare handlingar eller lydnad. Men utsattheten sträcker sig bortom gängmiljöerna. Pilen möter individer från alla samhällsklasser, men det finns ett tydligt mönster där barn med redan befintliga sårbarhetsfaktorer löper högre risk.

Detta inkluderar barn med funktionsnedsättningar, de som kämpar med missbruksproblem, barn i dysfunktionella hem eller de som utsätts för systematiskt mobbning. Det är ofta de barn som saknar ett starkt skyddsnät i sin omgivning som blir de lättaste målen för förövare. Den statistiska bilden bekräftar den kliniska erfarenheten. Under de senaste tio åren har antalet anmälningar om sexbrott mot barn ökat, särskilt när det gäller våldtäkter och grova övergrepp.

Siffrorna visar att trots små årliga variationer är antalet anmälningar förra året betydligt högre än för tio och tjugo år sedan. En nationell studie från Allmänna Barnhuset från 2023 visar på en dramatisk utveckling; nästan 30 procent av eleverna i årskurs nio uppgav att de utsatts för någon form av sexuellt övergrepp, en ökning från 20 procent endast fyra år tidigare. Bland flickorna är siffran ännu högre, där över 40 procent rapporterat övergrepp.

De vanligaste formerna av utnyttjande sker via internet, där barn ombeds utföra sexuella tjänster, men fysiska övergrepp som påtvingade kyssar och våldtäkter är också vanligt förekommande. Organisationen Ecpat, som arbetar globalt för att stoppa sexuella övergrepp mot barn, noterar samma trend. De får ett ständigt flöde av samtal från barn ner i tioårsåldern. En avgörande faktor är den omfattande användningen av sociala medier och online-spel med chattfunktioner, vilket skapar en direktlinje för förövare att nå barn i deras trygga hemmiljö.

Det är inte bara vuxna som utnyttjar barn; Ecpat uppskattar att mellan 30 och 50 procent av alla övergrepp begås av andra barn. Detta sker ofta i miljöer där vuxna är frånvarande, såsom på fester eller i digitala forum, vilket gör det svårt för föräldrar och lärare att upptäcka varningssignalerna i tid. När man ser till domstolarna är det tydligt att även förövarna blir yngre.

En betydande andel av dem som dömdes för våldtäkt mot barn förra året var mellan 15 och 20 år, och över hälften av dessa var under 18 år. Detta är en kraftig ökning jämfört med för tio år sedan. Stina Holmberg vid Brottsförebyggande rådet (Brå) diskuterar om denna ökning beror på en faktisk ökning av brottsligheten eller om det beror på att fler vågar anmäla till följd av den offentliga debatten och införandet av samtyckeslagen 2018.

Även om samtyckeslagen inte direkt ändrat definitionen av våldtäkt mot barn, kan den ha bidragit till en högre medvetenhet. Oavsett orsaken är slutsatsen från experterna på Pilen att det sannolikt finns en mörk siffra som är betydligt större än vad statistiken visar, vilket kräver omedelbara åtgärder för att skydda landets yngsta





