Den ropande flickan: En roman om sanning, lögn och minnet

Kerstin Kärnborgs nya roman Den ropande flickan tar sin utgångspunkt i det omtalade Södertäljefallet från tidigt 1990-tal och utforskar gränsen mellan sanning och lögn. Berättelsen följer fyra olika perspektiv och utspelar sig i två tidsskikt, där författaren undersöker etiska frågor kring att fiktionalisera verkliga händelser. Romanen väcker frågor om minnet, psykoterapi och hur vi hanterar trauma.

Den nya romanen Den ropande flickan tar sin utgångspunkt i det omtalade Södertäljefallet från tidigt 1990-tal, då polisen grävde efter kvarlevor av barn som skulle ha dödats i samband med rituella sexuella övergrepp.

Uppgiftslämnaren var en flicka vars föräldrar redan hade dömts för övergrepp mot henne. Författaren Kerstin Kärnborg håller sig nära de historiska fakta men väljer att inte skriva dokumentärt. Att romanen bygger på verkliga händelser nämns inte, varken i boken eller i förlagets presentation. Detta väcker frågan om det är etiskt att fiktionalisera en historia som är förknippad med så mycket lidande.

Jag är fortfarande osäker på svaret, men kanske ligger meningen just i osäkerheten, för Den ropande flickan ger inga definitiva svar. Boken berättas ur fyra olika perspektiv och utspelar sig i två olika tidsskikt. Vi följer Mirjam, Rebecka, Rebeckas fostermor Birgit och Rebeckas pojkvän Daniel. Deras historier överlappar varandra ofta, men inte alltid.

I romanens nutid tror Rebecka att hon skymtar sin forna väninna Mirjam, vilket får henne att börja minnas. Hon beskriver Mirjam som lång, smal och mystisk, en flicka som hon beundrar och samtidigt är avundsam på. Även efter att det framkommer att Mirjam lider av anorexi och är offer för incest fortsätter Rebecka att se henne med beundrande blick.

Birgit, Rebeckas fostermor, blir helt uppfångad av rörelsen för incestoffer och fortsätter engagera sig i den långt efter att Mirjam har försvunnit ur hennes liv. Hon betraktar socialtjänsten och polisen med misstänksamhet och föredrar den okonventionella psykoterapeuten Åsa, som hon skickar Mirjam till. Det antyds att Åsa aktivt uppmanar Mirjam att minnas mer. Daniel berättar om en episod som stöder Mirjams historia.

Han har själv blivit utsatt för ett övergrepp av en man som utgav sig för att vara hennes far, men under felaktigt namn, vilket gör händelsen något diffus. Rebecka har ett liknande minne av hur hennes far visade en porrfilm för henne och Mirjam. Sist att få ordet är Mirjam själv, och paradoxalt nog är hon den av de fyra som bäst har förmått att gå vidare med sitt liv.

Hon resonerar om att det där med ritualmorden inte var sant, men att hon ändå blev utsatt för incestuösa sexuella övergrepp och dessutom såld till främmande män. När boken är som bäst lyckas Kärnborg visa på den stundtals diffusa gränsen mellan sanning och lögn, hur vi alla är fångade i vår subjektivitet. Jag önskar dock att hon hade ägnat mer uppmärksamhet åt minnet och psykoterapins roll i förhållande till det. Så kallade bortträngda minnen har blivit en debattfråga igen.

Prosan har ett starkt framåtdriv och till de redan hemska händelserna lägger Kärnborg ytterligare en mörk hemlighet som fungerar som intrig. Detta tycks motsäga romanens egentliga ärende – att nyansera. Till sist förklaras det mesta av ett enskilt brott





