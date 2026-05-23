Den saudiska ligan har trovärdighetsproblem att lösa

Den saudiska investeringsfonden har en stor satsning på den inhemska fotbollen. Och precis lika länge tog det för att vinna ligan som hävdar vara bättre än den franska, med en klubb vars ägare de senaste månaderna har dragit tillbaka stora delar av sina sportsliga engagemang till förmån för annat. Men även om golf och andra sporter tycks uppta mindre av den saudiska investeringsfondens energi, är den här ligan fortfarande viktig för dem. Och strategin har utvecklats. Från att primärt gå för de stora namnen till att i allt större utsträckning vilja säkra upp de unga talangerna. Bygga intresse snabbt, forma kvalitet som består. Hur det går med det senare återstår ganska många år för att se resultatet av, men att Ronaldo vinner är förmodligen en av de viktigaste milstolparna för satsningen som helhet.

Hur det går med det senare återstår ganska många år för att se resultatet av, men att Ronaldo vinner är förmodligen en av de viktigaste milstolparna för satsningen som helhet. I april berättadeAl Ahli. Han tolkade det som ytterligare ett exempel på att den här säsongen var vigd åtatt de lika gärna bara kunde ge Ronaldo pokalen direkt. Båda straffades av fotbollsförbundets disciplinära och etiska (fniss) kommitté.

Al Ahli vann mycket riktigt Champions League, och förlorade kort därpå en ligamatch mot just Al Nassr. Ronaldo tog rollen som moralens väktare, en roll han av någon anledning tycker passar honom, och menade att alla spelare som insinuerar att ligan skulle vara korrumperad gör fel. Att det inte är bra för projektet och det som de försöker bygga upp.

Han har trots allt valt att skriva på för en klubb i en liga där samma ägare förvaltar alla de största klubbarna (har dock nyligen sålt 70 procent av just Al Hilal). Det kanske diskvalificerar en från att klaga över korruption. Precis som det gör när man efter ett besök iOch just Ronaldo är väl inte en spelare som är helt lämpad att tala om rättvisa heller, men det betyder inte att han inte kommer göra det.

I samma veva som han menade att det är fel att gnälla, som han upplever att många spelare gjort den senaste säsongen, lovade han att ”prata när säsongen är slut” om ”dåliga saker han sett”. Om de dåliga sakerna han vill prata om är spelare som pekar ut misstänkta oegentligheter eller om det är faktisk kritik mot hur ligan styrs och vad som pågår i den återstår att se.

Om han inte bara släpper allt det där nu när han faktiskt vann. En av vår tids största och mest dekorerade fotbollsspelare blev trots allt så glad att han grät när det var klart, trots ihärdiga anklagelser om att det varit uppgjort att sluta på det här sättet. Vad som framstår tydligt är åtminstone att den saudiska ligan, med sin bombastiska satsning och utvecklingen av ligan som följt, har en del trovärdighetsproblem att lösa. Chockerande nog.

