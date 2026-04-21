Den svenska finansiella revolutionen: Från statligt ägande till börsfolkhem

En djupdykning i hur Sverige gick från ett samhälle med begränsat aktieintresse till att bli en av världens mest aktietäta nationer genom politiska reformer och en förändrad spararkultur.

Sommaren 2000 bänkar sig en halv miljon svenskar framför TV-rutan för att bevittna ett fenomen som präglade en hel era. Programmet Aktiekväll sänds i TV4 med den folkkära Bingolottoprofilen Leif Loket Ohlsson som programledare. Fokus ligger på en av decenniets mest omdiskuterade händelser på Stockholmsbörsen : telekomjätten Telia, som bara sju år tidigare var det statliga Televerket, är på väg mot en historisk börsnotering.

Denna händelse markerar kulmen på den intensiva börsyra som rådde i Sverige vid millennieskiftet, en tid då aktieintresset exploderade trots att den kommande IT-kraschen snart skulle punktera bubblan. Detta stoppade dock inte den långsiktiga börsifieringen av den svenska ekonomin. Under de efterföljande decennierna har vi bevittnat en massiv omorientering av svenska hushålls sparande och landets näringsliv mot aktiemarknaden. Omfattningen av denna förändring är så pass stor att den bäst kan beskrivas som en finansiell revolution. Dagens Nyheter har genom en omfattande kartläggning av hushållens aktieinnehav sedan 1990-talet kunnat visa på en svindlande utveckling. År 1995 uppgick den genomsnittliga aktieförmögenheten, inklusive pensionsplaceringar, till knappt 60 000 kronor per person. Idag har denna privata aktieförmögenhet vuxit till totalt omkring 10 000 miljarder kronor, vilket har förvandlat Sverige till det som tidskriften The Economist kallat The Capital of Capital. Sverige har gått från ett samhälle där endast en liten elit befattade sig med aktiehandel till ett land där nästan varje medborgare har placeringar på börsen. Vi kan numera tala om ett finansiellt folkhem. Björn Rosengren, tidigare socialdemokratisk näringsminister, betonar hur 1980- och 90-talen utgjorde en rusch mot aktiemarknaden där alla stora system, från pensioner till försäkringar och AP-fonder, kopplades direkt till börsens utveckling. Detta var en viljestyrd politisk strategi; näringslivet behövde en vitaminkur och tanken var att kanalisera hushållens kapital för att försörja industrin med friskt riskkapital. Samtidigt avreglerades kreditmarknaden, vilket tillsammans med stigande aktiekurser skapade en kraftfull cocktail för ekonomisk tillväxt. Olof Manner, seniorekonom på Swedbank, minns tiden som ett vilda västern där branschen sög upp unga akademiker i en rasande takt. Trots att många förlorade pengar under 90-talets ekonomiska kriser och valutastormar, ledde dessa händelser till reformer som cementerade börsens roll i samhället. Införandet av premiepensionen 1998 blev en avgörande motor i att bygga ett folkligt aktiesparande som idag fungerar utjämnande i ekonomin. Idag har Sverige en av världens mest aktieorienterade befolkningar, där även en ung arbetstagare har betydande summor sparade i aktiekapital genom sin tjänstepension. En röd tråd genom denna utveckling är svenskarnas ökade vilja att ta risker, vilket inte bara återspeglas i aktieportföljer utan även i hushållens lånestruktur med rörliga räntor. Denna riskvilja har i mångt och mycket lönat sig; börsen har gett en genomsnittlig avkastning på omkring 11 procent under de senaste 50 åren. Under perioden 1995 fram till idag har det svenska börsindexet dessutom presterat bättre än de flesta internationella jämförelseindex. Inget annat land inom EU uppvisar en så stor inhemsk aktiemarknad i förhållande till sin totala ekonomi. Även om nyckelpersoner som Björn Rosengren idag reflekterar kritiskt över vissa aspekter av börsnoteringar, står det klart att den svenska modellen genomgått en fundamental transformation. Börsen har gått från att vara en begränsad handelsplats till att bli en central tillväxtmotor för hela det svenska samhället och dess invånare





