Den totalitära framtidsvisionen: Erik Helmerson blottlägger en mörk politisk spegel

En analys av Erik Helmersons dystopiska roman där Sverige förvandlas till en auktoritär stat under täckmantel av kristen nationalism och teknologisk kontroll.

I en nära framtid har Sverige genomgått en total förvandling där staten och kyrkan återigen har förenats i en djupt konservativ och auktoritär symbios. Denna regimtrogna kristendom fungerar som en ideologisk förlängning av ett nationalistiskt styre som inte drar sig för någonting för att bibehålla ordningen. Med hjälp av den senaste teknologin och avancerade övervakningssystem bedriver regimen en skoningslös hetsjakt på alla som avviker från den fastställda normen.

Det handlar inte bara om rasistisk förföljelse av de med annat pigment, utan även om en systematisk utrensning av oliktroende som inte passar in i den statligt sanktionerade världsbilden. I centrum för berättelsen finner vi Paul, en femtioplussare som lever ett djupt pressat liv. Som hemlig katolik tvingas han genomgå statlig tortyr för att genomgå en rituell konvertering till den statsunderstödda tron. Efter detta trauma tillåts han återgå till sitt arbete som journalist, men på en redaktion som har överlevt den omfattande slakten av fria medier genom att helt underkasta sig makten och fungera som dess megafon. Pauls tillvaro blir en balansgång mellan lojalitet och inre motstånd. Frågan som genomsyrar verket är om han verkligen har låtit sig omvändas eller om han bär på en subversiv eld som väntar på att tändas. Det finns antydningar om att han inte är ensam i sitt hemliga motstånd, vilket skapar en krypande spänning genom hela romanen. Författaren Erik Helmerson, med en bakgrund som ledarskribent på Dagens Nyheter och nu verksam på tidningen Dagen, har med detta verk velat utforska mysticismen och den inneboende rebelliska kraften i kristendomen. Samtidigt använder han romanen som en spegel för samtiden. Han drar linjer till det så kallade Tidöavtalet och den politiska utvecklingen där ytterhögerns visioner sakta men säkert blir verklighet. I denna mörka framtidsvision har EU lämnats, kungahuset har bytts ut mot en avlägsen Vasaättling, dödsstraffet har återinförts och statsministern piskar upp en stämning mot både Bryssel och minoritetsgrupper. Det är en värld där allt, från mat och kläder till mänskliga relationer, framstår som syntetiskt och falskt. Endast paranoian känns äkta i ett samhälle där sanningen blivit en bristvara. Trots de stundtals tekniska bristerna i dialogerna med de så kallade olevande, fungerar romanen som en effektiv och gastkramande varning för vart dagens politiska polarisering kan leda om den tillåts löpa linan ut





