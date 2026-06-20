Seriens skapare har bekräftat att den nya säsongen kommer att bjuda på ett av de mest efterlängtade slagen i seriens historia. Skådespelarna Steve Toussaint och Abubakar Salim berättar om den enorma sjöslag som filmades för den tredje säsongen av serien.

Den tredje säsongen av 'House of the Dragon' inleder starkt med ambitiösa krigsscener. Seriens skapare har bekräftat att den nya säsongen kommer att bjuda på ett av de mest efterlängtade slagen i seriens historia.

Skådespelarna Steve Toussaint och Abubakar Salim berättar om den enorma sjöslag som filmades för den tredje säsongen av serien. De nämner att publiken tidigare sett många stora slag på land i fantasygenren, men att ett krig till havs är något helt annat. Toussaint och Salim berättar också om det minutiösa arbetet bakom sekvenserna och regissören Loni Peristeres erfarenhet av stora actionscener.

De nämner också att de var lite nervösa inför inspelningen av Battle of the Gullet, men att de trivdes bra under filmningen. Salim berättar också att han ser sin rollfigur Alyn som en man i slutet av tjugoårsåldern, trots att karaktären är yngre i böckerna. Han nämner också att Alyn har aldrig haft någon fadersfigur och har varit tvungen att vara den vuxna personen för Addam och ta det ansvaret själv





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House Of The Dragon Säsong 3 Krigsscener Sjöslag Steve Toussaint Abubakar Salim

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