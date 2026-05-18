Derby mellan ÖIS och IFK Göteborg avbruten efter brinnande flagga

Under en pågående match mellan ÖIS och IFK Göteborg uppstod allvarliga ordningsstörningar på läktaren. En flagga brunnit på bortasektionen och en polis skadats i kaoset. Derbyt avbröts och spelas sedan på tisdag med tomma läktare.

Det stoppades efter att en flagga brunnit på bortasektionen. Enligt FK Göteborgs säkerhetschef Jonas Arlmark har en polis skadats i kaoset. Det jag har fått till mig är att en polis har skadats.

Någon typ av rökskada och det är givetvis allvarligt, säger han. Under pågående match mellan ÖIS och IFK Göteborg har det uppstått flertalet allvarliga ordningsstörningar inne på läktaren. Det har bland annat eldats föremål på läktaren och personer på läktaren har hindrat polis från agera under pågående sjukdomsfall. Det var laddat redan inför avspark på Gamla Ullevi när bottenlagen från samma stad drabbade samman.

Båda lagens supportrar inledde ångestderbyt med en tyst protest i tio minuter, med anledning av den ökade polisnärvaron på läktarna i Göteborg. Vi står enade mot polisens ökade repressalier. Vi dikterar villkoren för vår kultur. Därefter satte man i gång med tifon och sång, innan matchen avbröts direkt och återupptogs efter några minuter.

Då gjorde Blåvitt två mål innan Öis reducerade till 1–2. Därefter började det brinna i IFK Göteborgs klack. Enligt uppgifter ska en Örgryte-flagga ha eldats upp av bortasupportrarna. Då stoppades derbyt igen och efter en timme och en kvarts matchmöte fattades beslutet att den i stället ska spelas färdigt på tisdag inför tomma läktare. Foto: Hanna Brunlöf/TT / TT NYHETSBYRÅ





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ÖIS IFK Göteborg Derby Flagga Brinnande Polis Ordningsstörningar Match Avbruten Tomma Läktare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JUST NU: Mållöst i Göteborgsderbyt - AllsvenskanÖrgryte IS och IFK Göteborg möts i ett derby.

Read more »

Dubbla avbrott i derbyt mellan Öis och IFK GöteborgEfter en brand på IFK Göteborgs klackläktare togs spelarna av planen i derbyt och matchen har varit pausad i en timme.

Read more »

Fotboll: Örgryte-IFK Göteborg 1-2 – Liverapportering: Allsvenskan 2026Här följer du SVT Sports bevakning av allsvenskan i fotboll.

Read more »

Derbyt mellan Öis och IFK Göteborg avbryts – spelas inte klart under måndagenEfter en brand på IFK Göteborgs klackläktare togs spelarna av planen i derbyt. Efter ett över en timme långt matchmöte meddelades att matchen inte kommer spelas klart under måndagen.

Read more »