Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits på grund av brand och läktaroroligheter

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg hade redan avbrutits en gång i den första halvleken när spelet stoppades igen på grund av en brand på bortaläktaren. Enligt Magnus Åberg föregicks avbrottet av flera olika händelser. Det handlar om att man vid flertalet tillfällen har orsakat öppen brand i läktarmiljön. Vi har också en händelse där några fåtal supportrar hindrar polisen från att agera vid ett sjukdomsfall. Det är helt oacceptabelt, säger han. Derbyt kommer att återupptas klockan 15 på tisdagseftermiddagen, inför tomma läktare. IFK Göteborg, som leder med 2–1 inför matchens avgörande, är skarpt kritiskt till att matchen inte spelades färdigt redan på måndagskvällen. Arrangören har gjort bedömningen att åtgärderna man vidtog och åtgärderna som man möjligen kunde vidta inte skulle vara tillräckliga för att säkerställa den fortsatta ordningen och säkerheten. Arrangören valde i stället att avbryta matchen. Det är ett beslut som Polismyndigheten helt och fullt står bakom. I samband med läktaroroligheterna fördes en polis till sjukhus med rökskador, men kunde lämna sjukhuset senare på kvällen. Efter det att han fått viss vård kunde han under kvällen få lämna sjukhuset och mår efter omständigheterna väl. Derbyt var det första i allsvenskan mellan de båda Göteborgsklubbarna på 17 år. Det inleddes dock med tio minuters tystnad från supportrarna, i protest mot polisen i region Västs nya arbetssätt med bland annat ökad närvaro på läktarna. Jag vill bara uttala mig om matchen i går. Så vi nöjer oss med det, säger han.

