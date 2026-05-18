Desinformation och sanningen om Estonia: En analys av den ryska spionens arv

En djupdykning i Anton Surikovs roll i ryska påverkansoperationer och hur desinformation kring Estonia-förlisningen har använts strategiskt för att skapa förvirring.

Berättelsen om Estonia fortsätter att fascinera och skrämma, men nu i ljuset av ryska spionoperationer. I boken med undertiteln Estonia och den ryska spionens arv möter vi Anton Surikov , en överste inom GRU , den ryska militära underrättelsetjänsten.

Boken är mer av ett porträtt av en man än en renodlad analys av fartygskatastrofen. Vi följer Surikovs resa genom den ryska nomenklaturan, från hans uppstigning till hans oväntade död på ett kafégolv vid 48 års ålder. För den som är bekant med hur regimen i Moskva hanterar sina före detta agenter är dödsfallet knappast en överraskning. Det finns ett tydligt mönster där personer som fallit i onåd drabbas av plötsliga och tragiska olyckor.

Boken försöker reda ut hur ryska påverkansoperationer fungerar i Sverige och andra länder, och hur Surikov blev en central figur i detta komplexa spel. Det är en berättelse om makt, svek och den iskalla logiken hos en underrättelsetjänst som inte tål misslyckanden eller lojalitetsbrott. Det centrala i kopplingen mellan Surikov och Estonia är spridningen av desinformation. Enligt författarna var Surikov djupt involverad i att sprida vilseledande teorier efter förlisningen 1994, särskilt genom det så kallade Felix-dokumentet.

Syftet var att skapa förvirring och misstro. En av de mest bisarra teorierna som spreds var att tjetjener och ester använde fartyget för att smuggla narkotika och radioaktiva ämnen. Enligt detta narrativ blev man rädd för tullen, vilket ledde till att man tvingades öppna bogvisiret för att dumpa lasten i havet, vilket i sin tur skulle ha orsakat katastrofen.

Det är en historia som vid en första anblick verkar absurd, då idén om att köra ut lastbilar genom ett bogvisir i full fart är tekniskt och praktiskt osannolik. Trots detta visar boken hur effektiva sådana operationer kan vara för att nå ut till en mottaglig publik, där målet inte nödvändigtvis är att övertyga alla, utan att så tvivel om den officiella sanningen och destabilisera bilden av Estland. Men här uppstår ett problem med bokens ansats.

Genom att fokusera så hårt på desinformationen riskerar författarna att ignorera de faktiska bristerna i den officiella utredningen. Det är sant att Ryssland har använt Estonia för sina påverkansoperationer, men det betyder inte att varje kritisk röst är en rysk agent. Det finns en omfattande och befogad kritik mot JAIC-rapporten från tunga instanser som Chalmers, KTH och Sveriges Fartygsbefälsförening. Den mest grundläggande kritiken är att en formell sjöförklaring aldrig genomfördes, vilket är ett allvarligt proceduralt fel.

Dessutom har Statens Haverikommission senare konstaterat att Estonia faktiskt inte var sjövärdig, vilket motsäger delar av den tidigare officiella bilden. Om en bok vill göra anspråk på att utforska sanning och lögn kring en av Nordens största tragedier, måste den våga titta lika djupt på de verkliga systemfelen som på de ryska lögnerna. Att reducera allt ifrågasättande till rysk spionage är en förenkling som inte gör rättvisa åt de drabbade eller åt det fortsatta sökandet efter sanningen





