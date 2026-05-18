Det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg bröts i slutet av första halvlek när det började brinna på bortasektionen. Succélaget Sirius fortsätter att imponera i fotbollsallsvenskan. En amerikansk missionär har testat positivt för ebola i Kongo-Kinshasa. USA förlänger det undantag som gjordes i våras när det gäller sanktioner mot rysk olja som redan lastats på fartyg med ytterligare en månad. Danmark svarade för hockeyhistoria i sitt hemma-VM i fjol då man slog ut Kanada i kvartsfinal. I årets VM i Schweiz vann Kanada gruppspelsmatchen med 5–1 mot Danmark. Regeringen har beslutat om att förlänga gränskontrollen vid inre gräns ytterligare sex månader.

Det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg bröts i slutet av första halvlek när det började brinna på bortasektionen. Fotbollsmatchen på Gamla Ullevi hade tidigare brutits en gång, men då stannade spelarna kvar på planen.

Andra gången spelet avbröts kallades spelarna till omklädningsrummen, i väntan på ett så kallat matchmöte. Succélaget Sirius fortsätter att imponera i fotbollsallsvenskan. På måndagskvällen kom sjunde segern då Djurgården besegrades med 3–2. Uppsalalaget är fortfarande obesegrat och leder tabellen med fem poäng efter åtta omgångar.

Men det var hemmalaget Djurgården som började bäst då Mikael Andersson nickade in 1–0 efter en hörna i den 13:e minuten. Efter en kvittering i andra halvlek (Kristian Lien) kunde Neo Jönsson sätta segermålet sex minuter senare. Sverigedemokraterna i halländska Hylte ut flygblad med ’sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn’. Budskapet var översatt till arabiska, somaliska och albanska.

Efteråt har flera partier i Halland krävt att Stina Isaksson, Sverigedemokraternas gruppledare i Hylte, avgår. Nu kräver S-politikern Alexander Ojanne att Stina Isaksson också lämnar beredningen för socialpolitik och individomsorg inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, där de båda ingår. – Jag tycker inte att hon kan sitta kvar i beredningen där vi försöker stärka socialtjänsten i deras arbete. Jag tycker hon ska lämna omgående.

Utdelningen av flygblad Hylte stoppades senare under lördagen. Stina Isaksson skrev i ett sms till DN att hon förstått att det fanns en risk att flygbladen ’missuppfattas’. En amerikansk missionär har testat positivt för ebola i Kongo-Kinshasa. USA förlänger det undantag som gjordes i våras när det gäller sanktioner mot rysk olja som redan lastats på fartyg med ytterligare en månad.

Danmark svarade för hockeyhistoria i sitt hemma-VM i fjol då man slog ut Kanada i kvartsfinal. I årets VM i Schweiz vann Kanada gruppspelsmatchen med 5–1 mot Danmark. Kanada är därmed obesegrat i VM efter tre matcher. På måndagskvällen drabbar de båda statsministerkandidaterna samman i en duell på Kulturhuset Stadsteaterns partiledardebatt.

Förre statsministerkandidaten Ebba Busch Vikarie för KD-ledaren Ebba Busch. Ämnena då blir ekonomi, lag och ordning, klimat och integration. Regeringen har beslutat om att förlänga gränskontrollen vid inre gräns ytterligare sex månader





Åberg gör comeback efter tuff period, är i delad ledning i PGA-mästerskapetUnder andradagen av PGA-mästerskapet i fredags blev det kritikerna ord över de svåra hålplaceringarna. Men under lördagens runda blev det mer generöst – trots starkare vindar – och det märktes på resultattavlan. Åberg drog visserligen en bogey på andrahålet, men efter det följde han upp med tre birdies på första nio hålen. Men det var en kärv period på de sista nio där han hade oflyt med puttarna, vilket ledde till en bogey – och beska omdömen i tv. Men Åberg kom tillbaka. Han var centimeter från en eagle på 16:e hålet, och brast ut i ett garv när bollen slank förbi koppen. Det blev ändå birdie och han kom in på två under par för dagen, totalt fyra under – och är i delad ledning med fyra andra spelare. Min PGA-karriär är inte så lång i nuläget, men jag har aldrig sett nånting som det här. Det är väldigt tajt. Väldigt många bra spelare som kan slå till. Det är coolt för åskådarna att det är många killar som har chansen att vinna, säger Åberg. Jag ser fram emot utmaningen, definitivt. Förhoppningsvis kan vi komma ut, sätta tryck tidigt och göra lite birdies på första nio, och sen får vi se var det landar på sista nio.

Nytt utbrott av Ebola drabbar Östra Ituri-provinsen i Kongo-Kinshasa och UgandaEbolautbrottet orsakat av Bundibugyo-viruset har lett till att cirka 80 personer har dött och omkring 250 personer misstänks vara smittade. Det är det 17:e utbrottet i landet sedan smittan upptäcktes år 1976.

Bundibugyo-varianten av Ebola klassas som en 'folkhälsokris', men spridningen är ännu begränsadDe senaste uppgifterna från Kongo-Kinshasa avslöjar att det är den tredje upptäckta varianten sedan 2007, efter två tidigare utbrott i Uganda och Kongo-Kinshasa.

”Viktigt att agera snabbt” – svenska sjuksköterskan om nya ebolautbrottetSvenska sjukskötaren Anna Sjöblom ser allvarligt på det nya ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda

