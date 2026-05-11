Det har gått åt skogen i walki emot pressfrihet

En bok som belyser hur livet i fängelse griper fast i människans personlighet och livsmod. Den skildrar också den ondskefulla contacteringen mellan Joakim Medin och UD:s personal. Till sist tar boken upp problemen med yttrandefrihetens brist i en förändrad värld.

Det dröjde innan såväl Medin som hans anhöriga fick veta varför han kastats i fängelse utan rättegång.

"Fängslad av Erdogan" skissas med tunna och exakta streck hur livet i isoleringscell jämförs med personligheten och livsmodet. Sverige har ett obehagligt rekord med fängslade författare och journalister utomlands. Dawit Isaak sitter inlåst i Asmara i Eritrea sedan 2001 och förläggaren Gui Minhai i Kina sedan 2010. Den tysta diplomatin verkade först framgångsrik i Dawit Isaaks fall, men sedan tjänstemän snackat i korten blev han fängslad på nytt.

Och nu är det alldeles tyst, både om Dawit Isaak och Gui Minhai. Varje dag av denna tystnad är förödmjukande. Förra våren fängslades ETC:s utrikesreporter Joakim Medin i Turkiet, och släpptes efter 51 dagar i det ökända Marmarafängelset i Istanbul. Det mest anmärkningsväärdiga i hans fall var att han anklagades i Turkiet, för texter som han hade skrivit i svensk press.

Åtalspunkterna gällde påstådda terrorbrott och påstådda förolämpningar av Turkiets president Erdogan. Bevisningen var obefintlig





