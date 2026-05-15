Det lågmäldas triumf på Malmö konsthögskola

En utförlig betraktelse av årsutställningen där Thomas Millroth belyser hur tystnad, eftertänksamhet och små gester skapar ett djupt och meningsfullt konstnärligt uttryck.

I en tid där den offentliga debatten och konstvärlden ofta domineras av högljudda proklamationer och storslagna gester, väljer Malmö konsthögskolas årsutställning att gå en annan väg.

Thomas Millroth reflekterar över hur det lågmälda och det återhållsamma paradoxalt nog kan besitta en större kraft än det spektakulära. Utställningen, som pågår fram till den 17 maj, fungerar som en manifestation av självständighet på den samtida konstscenen. Istället för att ropa högt, viskar konstnärerna, och det är i denna stillhet som betraktaren tvingas skärpa sina sinnen och öppna sig för det oväntade.

Styrkan i utställningen ligger i dess eftertänksamhet och förmåga att överraska genom subtilitet, vilket skapar en intim dialog mellan verket och besökaren. Ett centralt tema är transformationen av det alldagliga. Genom att ge vardagliga föremål nya roller skapas utrymme för djupare reflektion. Cecilie Marks använder krossade blomkrukor som en kraftfull sinnebild för dagens våld, där de splittrade fragmenten gestaltar en frusen tid precis efter en katastrof.

På ett liknande sätt arbetar Julia Karla med det vardagliga men gåtfulla. I hennes installation ser vi ett öppet ateljéfönster som släpper in vinden, vilken sveper över tre öppnade smörpaket och en liten mörk jordhög. Detta arrangemang skapar en känsla av ett glömskans rum, där gränsen mellan det domestika och det förgängliga suddas ut. Det är i dessa små detaljer som den stora berättelsen om mänsklig existens och förlust finner sin plats.

Lågmäldhetens kraft blir särskilt tydlig i ljudverken, där tystnaden inte är en frånvaro av ljud utan en närvaro av spänning. Sebastian Pora Adolfssons ateljé är nästan helt tom, vilket riktar all uppmärksamhet mot de två träbänkar som finns kvar och det dova bruset som strömmar ur högtalarna. Det är ett ljud som ligger nära tystnaden, endast avbrutet av ljusa övertoner som kan tolkas som närbilder av naturljud.

Här upphör tiden att existera på ett linjärt sätt och betraktaren bjuds in till en meditativ upplevelse. Benita Massignani kompletterar detta utforskande av ljud och bild genom att montera typografiska metalltecken i taket. Deras långsamma rörelse mot varandra kulminerar i ett kort, sprött klirrande. Denna ljudhändelse tycks sedan materialiseras i form av guld- och silverfärgade fotogram som ligger uppradade längs golvet, vilket skapar en bro mellan det auditiva och det visuella.

Humorn används i utställningen som ett strategiskt verktyg för att bryta vardagens tankemönster och skapa en öppning för nya insikter. Anania Røde presenterar en liten hårkalufs monterad på spindellika ben av ståltråd, ett verk som framkallar ett oundvikligt leende genom sin absurditet. Men bakom det humoristiska finns en djupare, mer kroppslig undersökning. I hennes ateljé finns en större, rödbrun kalufs som vaggar makligt, vilket bjuder in till en fysisk interaktion.

Kontrasten blir total när man möter den blanka metallbålen på väggen, där remsor som liknar hud skapar en spänning mellan lust och smärta. Det är en utforskning av kroppens sårbarhet och dess förmåga att transformera smärta till något estetiskt. Den lyriska aspekten av utställningen återfinns främst i måleriet och kopplingen till poesin. Referensen till Malmöpoeten Iman Mohammed och hennes diktsamling Minnen av infraröd understryker hur konsten kan fånga det accelererande och det flyktiga.

Fredrika Lindeberg arbetar med koloritens möjligheter för att skapa rörelse och rumslighet. Hennes verk, med sina böljande mjuka sjok och vaga reflexer, uppmanar betraktaren att söka sig under färgens yta. Det är ett sökande efter form som känns både tidlöst och dagsaktuellt, där färgen i sig blir bärare av betydelse. Avslutningsvis når utställningen en monumental nivå genom det bräckliga, vilket exemplifieras i Matilda Kenttäs verk.

Hennes handgjorda pappersark i rosa och blå toner kan vid första anblick likna stadsplaner, men de bär på en tung politisk och emotionell laddning. Genom att visa dokument från flytten av Kiruna och stapla papper som påminner om sköra byggen, adresserar hon gruvbolagens inverkan och den smärtsamma förvandlingen av en hel bygd. Här blir skönheten en form av motstånd, och det lågmälda får en tyngd som är både krävande och vacker.

Utställningen påminner oss om att det är i stillheten vi ofta finner de mest kraftfulla svaren





