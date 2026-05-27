Di integrerar IR-kommunikation i nyhetsflödet

Dagens industri lanserar Di Investor Relations där bolagsvideo, live-sändningar och Q&A blir en del av nyhetsflödet. Satsningen syftar till att öka transparensen och göra investerarkommunikation mer tillgänglig.

Dagens industri tar ett nytt steg för att förbättra investerarkommunikationen. Genom satsningen Di Investor Relations integreras bolagens IR-material direkt i nyhetsflödet på Di.se. Det innebär att noterade bolag kan ladda upp sina kvartalsrapporter, presentationer och kapitalmarknadsdagar i videoformat, samtidigt som läsarna får tillgång till livesända sändningar och kompletterande material.

Plattformen möjliggör också interaktiva inslag som live-Q&A, där investerare kan ställa frågor i realtid och få svar direkt från bolagsledningen. Bakom den tekniska lösningen står Qbrick, ett företag specialiserat på video, ljud och streaming. Krister Karjalainen, vd för Qbrick AB, betonar vikten av att kombinera avancerad teknik med en etablerad plattform. Han menar att samarbetet med Bonnier News och Dagens industri sätter en ny standard för hur bolag kommunicerar med investerare.

Genom att göra professionell investerarkommunikation mer tillgänglig för bolag i alla storlekar kan små och medelstora börsbolag nå en bredare publik och därmed förbättra sin synlighet på marknaden. Niklas Alm, grundare och senior rådgivare på Safir Communication, ser stora fördelar med den nya tjänsten. Han påpekar att bolagen får en unik möjlighet att positionera sig och nå ut till investerare där de redan befinner sig.

För små och medelstora börsbolag är detta särskilt viktigt, eftersom de ofta har svårt att få uppmärksamhet i det ordinarie nyhetsflödet. Genom att regelbundet publicera transparent information kan de öka sin trovärdighet och locka fler investerare, vilket i sin tur kan leda till en rättvisare värdering och högre likviditet i aktien. Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, understryker att satsningen ligger i linje med tidningens kärnuppdrag att bevaka noterade bolag och öka transparensen.

Han ser Di Investor Relations som ett verktyg som gör Di.se till en ännu viktigare resurs för prenumeranter och läsare som söker djupgående affärsinformation. Med den nya plattformen får användarna inte bara tillgång till traditionella nyheter, utan även till interaktiv och visuell kommunikation direkt från bolagen. Tjänsten är utformad för att passa både enskilda rapporttillfällen och löpande kommunikation. Bolag kan använda den för att sända sina kapitalmarknadsdagar, publicera videoversioner av kvartalspresentationer och dela kompletterande dokument.

För investerare innebär detta ett rikare underlag för analys och beslut. Samtidigt får bolagen en plattform där de kan nå sin målgrupp på ett effektivt sätt, utan att konkurrera med andra nyheter. Sammanfattningsvis markerar Di Investor Relations en ny era för investerarkommunikation i Sverige. Genom att integrera IR-material i ett etablerat nyhetsflöde skapas en direktlinje mellan bolag och investerare.

Med video, interaktivitet och transparens i centrum hoppas Dagens industri och Qbrick att fler bolag ska ta chansen att synas och därmed bidra till en mer informerad marknad. För läsarna innebär det en djupare insyn i de bolag som formar svenskt näringsliv





