Di lanserar Core MBA - en koncentrerad utbildning för chefer i arbete

Dagens industri introducerar Executive Education Core MBA, ett kompakt program för affärsledarskap som kombinerar praktisk erfarenhet och reflektion utan att kräva långt avbrott från arbetet.

Dagens industri har lanserat Executive Education Core MBA, ett utbildningsprogram för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap utan att behöva göra ett långt avbrott från den operativa vardagen.

Programmet är utformat som ett kompakt alternativ till traditionella MBA-utbildningar, vilka ofta är omfattande, dyra och svåra att kombinera med ett pågående uppdrag. Med fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år, erbjuder Core MBA en koncentrerad grund i affärsledarskap. Målet är att ge deltagarna en stabil bas att stå på, snarare än en djupgående specialisering.

Enligt Niklas Grewin, affärschef på Di Close, finns det ett tydligt glapp mellan de långa MBA-programmen och den verklighet som många chefer befinner sig i. Han beskriver utbildningen som ett slags körkort, en grundstomme som chefer kan luta sig mot i sitt dagliga beslutsfattande. Bakom utbildningen står Di Close, Di Akademi och River Jump. Programmet har utvecklats av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, två erfarna ledare inom affärs- och ledarutveckling.

Gunnar Ekman har lång erfarenhet av att driva Executive MBA-program vid Handelshögskolan och Chefsakademin, medan Jennie Brobeck har över 20 års erfarenhet av ledande roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i internationella börsnoterade bolag. Deras bakgrund garanterar att utbildningen vilar på både akademisk grund och praktisk insikt i chefers verkliga utmaningar. Upplägget bygger på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag. Istället för att erbjuda färdiga mallar fokuserar programmet på reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

I en grupp med 20 deltagare finns hundratals år av samlad erfarenhet att bygga vidare på. Detta gör att modellerna och teorierna kan anpassas till varje deltagares unika situation. Målgruppen för Core MBA är bredare än vad man från början hade förväntat sig. Många av de tidiga anmälningarna kommer från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag, ofta med kort väg in i chefsrollen.

Det är inte främst människor i slutet av karriären som söker sig hit, utan chefer som befinner sig tidigt eller mitt i karriären. Programmet erbjuder också en plattform för nätverkande och stöd, något som är värdefullt i en ofta ensam chefsroll. En viktig del av utbildningen är det projektarbete som deltagarna genomför parallellt med modulerna. Projektet är kopplat till deltagarens egen organisation och fungerar som ett examensmoment.

På så sätt får deltagaren möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna direkt i verksamheten. Som Niklas Grewin påpekar får organisationen i praktiken ett gediget konsultuppdrag utfört av deltagaren, utan extra kostnad. Tajmingen för satsningen är medveten. Arbetslivet förändras i snabb takt och kraven på ledarskap ökar ständigt.

Kunskap är idag mer tillgängligt än någonsin, men utmaningen ligger i att omsätta den till praktisk handling. I takt med att AI blir ett allt vanligare verktyg ökar behovet av omdöme och förmågan att ställa rätt frågor. För Dagens industri handlar Core MBA om att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i.

Jennie Brobeck betonar att ledarskapet aldrig har varit viktigare än nu och att ambitionen är att ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare. Core MBA är således ett svar på en efterfrågan på flexibel, relevant och praktisk chefsutbildning som går att kombinera med ett krävande arbete





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