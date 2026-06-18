Di lanserar Executive Education Core MBA - en flexibel MBA för chefer som vill kombinera utbildning med arbete

Dagens industri presenterar en ny Executive Education Core MBA som erbjuder en koncentrerad och flexibel utbildning i affärsledarskap utöver traditionella långa MBA-program. Med bara tio utbildningsdagar fördelade över fem moduler kan chefer stärka sina ledarskapskompetenser utan att avbryta sina dagliga operationer. Programmet fokuserar på praktisk tillämpning, erfarenhetsutbyte och direkt implementering i den egna organisationen, och är särskilt anpassat för chefer som arbetar i mindre och medelstora företag. Utvecklad av experter från både akademi och industri, syftar denna MBA-inversion att rusta ledare för framtidens krav, inklusive hantering av AI och snabb förändring.

Dagens industri lanserar Executive Education Core MBA som en mer flexibel och tillgänglig utbildning för chefer. I motsats till traditionella MBA -program som sträcker sig över 50-60 utbildningsdagar, består denna utbildning av tio dagar fördelade på fem moduler över ungefär ett år.

Målet är att möjliggöra kombination med ett pågående uppdrag utan avbrott i den operativa vardagen. Detta skapar ett köpekort för ledare som behöver en grundstomme i affärsledarskap snarare än en smal fördjupning. Upplägget fokuserar på det viktigaste inom varje temat och bygger på erfarenhetsutbyte och reflektion snarare än akademisk teori. Programmet utvecklades av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, med lång erfarenhet från både akademiska och operativa chefroller.

Vidare ingår ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation som ett examensmoment, vilket ger praktisk tillämpning. Målgruppen inkluderar chefer tidigt eller mitt i karriären, ofta från mindre och medelstora företag, och syftet är att rusta ledare för en snabb förändring där AI och krav på omdöme ökar. Utbildningen bedrivs av Di Close, Di Akademi och River Jump och är en del av Di:s exklusiva nyhetstjänst Marknadsnytt. Denna produktartikel lyfter fram behovet av en anpassningsbar och praktisk MBA-utbildning för dagens chefer





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