Di lanserar kompakt MBA för yrkesverksamma chefer

Dagens industri lanserar en ny Executive Education Core MBA, en kompakt utbildning för chefer som vill stärka sitt affärsledarskap utan att lämna jobbet.

Dagens industri lanserar en ny Executive Education Core MBA som utmanar den traditionella modellen för chefsutbildning. Programmet är utformat för att ge chefer en stabil grund i affärsledarskap utan att kräva ett långt avbrott från den operativa vardagen.

Bakgrunden till satsningen är ett identifierat glapp på marknaden: många befintliga MBA-program är omfattande, dyra och svåra att kombinera med ett pågående uppdrag. Niklas Grewin, affärschef på Di Close, förklarar att man ville skapa något som faktiskt går att genomföra parallellt med arbetet och som är prissatt så att fler kan ta del av det. Utbildningen består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år.

Det koncentrerade formatet innebär att fokus ligger på det viktigaste inom varje tema snarare än att försöka täcka allt. Traditionella MBA-program omfattar ofta 50-60 utbildningsdagar, medan denna ryms inom tio dagar. Urvalet av innehåll har gjorts medvetet för att vara relevant för chefer som fattar beslut här och nu. Bakom utbildningen står Di Close, Di Akademi och River Jump.

Programmet har tagits fram av Gunnar Ekman och Jennie Brobeck, som har lång erfarenhet av ledar- och affärsutveckling från både akademiska sammanhang och operativa chefsroller. Enligt Jennie Brobeck bygger upplägget på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag. Man har hela Di Akademis kompetens kring utbildning ihop med nätverkets erfarenhet av chefers verkliga dilemman och utmaningar. Användbarheten är central, men inte i form av färdiga mallar.

Istället handlar det om att ta vara på den erfarenhet som redan finns i rummet. I en grupp med 20 deltagare finns hundratals år av erfarenhet att bygga vidare på. Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet, med moduler som löper kontinuerligt över året. För en målgrupp där tid är den stora bristvaran gör upplägget det möjligt att ta igen missade moment utan att behöva börja om.

Målgruppen har visat sig bredare än först väntat. Många av de tidiga anmälningarna kommer från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag, ofta med kort väg in i chefsrollen. Det handlar inte om människor som är på väg mot pension, utan chefer tidigt eller mitt i karriären. Programmet innehåller också ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation, utformat som ett examensmoment.

Arbetet genomförs parallellt med utbildningen och ger deltagaren möjlighet att tillämpa innehållet direkt i den egna verksamheten. Organisationen får i praktiken ett gediget konsultuppdrag utfört av deltagaren. Tajmingen för satsningen är medveten. Arbetslivet förändras snabbt, kraven på ledarskap ökar och kunskap är mer tillgängligt än någonsin.

Utmaningen ligger mindre i att samla information och mer i att omsätta den - att få människor, beslut och organisationer att fungera tillsammans. I takt med att AI blir ett allt vanligare verktyg ökar också kraven på omdöme och förmågan att ställa rätt frågor. För Di handlar Core MBA ytterst om att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i. Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu.

Ambitionen är att ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare





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MBA Affärsledarskap Chefsutbildning Di Executive Education Kompetensutveckling

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