Diabetesföreningens krav på förbättrad diabetesvård

Diabetesföreningen Region Stockholm, Roslagen och Södertälje har identifierat brister i diabetesvården och kräver åtgärder för att förbättra vården. De kräver att alla med diabetes ska ha regelbunden kontakt med diabetesteam, att det ska finnas stöd för barn och unga i skolan och vardagen, samt att ojämlik tillgång till vård ska minska. Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som kräver en väl fungerande vård för att minimera risken för allvarliga komplikationer.

Vi representerar Diabetesföreningen Region Stockholm, Roslagen och Södertälje. Tillsammans möter vi dagligen personer som lever med diabetes – barn, vuxna och äldre. Deras berättelser är tydliga: vård en fungerar inte alltid som den ska.

Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som kräver kontinuerlig uppföljning, tillgång till kompetent personal och rätt stöd i vardagen. När det brister i vården får det direkta konsekvenser – inte bara för individens hälsa, utan också för livskvalitet och trygghet. Brist på kontinuitet i vårdkontakter. Svårigheter att få träffa diabetessjuksköterska.

Ojämlik tillgång till vård beroende på var i regionen man bor. För barn och unga kan det även handla om bristande stöd i skolan. Samtidigt vet vi att en väl fungerande diabetesvård sparar både lidande och resurser. Tidiga insatser och rätt stöd minskar risken för allvarliga komplikationer som i längden blir betydligt mer kostsamma.

Idag utgör 70% av kostnaderna för diabetesvården komplikationsbehandling. Säkerställ att alla med diabetes har regelbunden kontakt med diabetesteam. Stärk stödet till barn och unga i skola och vardagVi står redo att bidra med våra erfarenheter och våra medlemmars perspektiv. Men det krävs politisk vilja för att åstadkomma förändring





