Dianas tidiga glädje och reflektioner efter bröllopet avslöjas i brev på auktion

Ett brev från prinsessan Diana, skrivet två månader efter sitt bröllop med prins Charles, avslöjar hennes initiala upplevelser av livet i kungahuset och känslan av frihet i Skottland. Det historiska brevet, som säljs på auktion, ger en sällsynt personlig glimt från ett äktenskap som senare erbjöd kraftfulla mediemomenter världen över.

Prinsessan Diana var tjugo år när hon gifte sig med prins Charles, som sedan blev kung Charles, den 29 juli 1981. Det hände i St Paul's Cathedral i London och cirka 750 miljoner människor över hela världen tittade på vad som kallades århundradets bröllop .

Efter ceremonin åkte paret ombord på den kungliga jakten Britannia för en kryssning i Medelhavet innan de fortsatte till kunglig familjs sommarresidens Balmoral i Skottland. Under denna tid skrev Diana ett brev till hennes tidigare klasskamrat Katherine Hanbury. I brevet uttryckte Dianas glädje över att komma till Skottland: Vi är nu uppe i Skottland till slutet av oktober, vilket är en stor njutning för oss - jag älskar att vara utomhus hela dagen och hatar London!

Hon beskrev också sin nya roll i kungahuset som att leka med vuxna människor och påpekade att allt verkade vara frid och fröjd mellan henne och Charles vid det laget. Brevet är daterat den 27 september 1981, två månader efter bröllopet, och hon skrev: Det är underbart att vara gift - jag tror att man kan säga det efter två månader.

Det här brevet har nu hamnat på auktion via Hanbury och ger en personlig inblick i Dianas tankar i början av äktenskapet





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinsessan Diana Kung Charles Bröllop Brev Auktion Balmoral St Paul's Cathedral Kungsfamiljen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump nära avtal med Iran om kärnvapen och sjöfartUSA:s president Donald Trump meddelar att han inne på vad gällande ett avtal med Iran. Enligt hans uttalanden ska Iran avstå från kärnvapen och öppna Hormuzsundet för obegränsad sjötrafik, medan USA ska häva sin blockad av iranska hamnar. Vicepresident JD Vance bekräftar att landet är nära ett avtal om förlängning av vapenvilan, men Irans chefsförhandlare uttrycker misstro och kräver att USA agerar först. Källor till amerikanska medier anger att parterna har kommit överens om ett förslag till samförståndsavtal, som skal ses som ett första steg mot ett permanent slut på konflikten.

Read more »

Man hittades skadad i trapphus i Ronneby, misstänkt för att ha skadats av ett vasst tillhyggeEn skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna. Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare.

Read more »

Svenskar som flyr storstäder: ”Letar efter ett lagom liv”Svenskar flyr trängsel och höga boendekostnader i storstäderna men söker sig inte till landsbygden.

Read more »

– för den som får ett hugg finns bara ett rådHär är bästa taktiken om du möter en.

Read more »