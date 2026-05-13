Digital tillståndshantering ger bättre kontroll och säkerhet vid heta arbeten

Under ett omfattande Volvo-projekt såg Veidekke Entreprenad AB möjligheten att genomföra ett pilotprojekt med Heta Arbeten PREMIUM. Arbetet inkluderade flera yrkeskompetenser och ibland skrevs upp emot 15 tillstånd dagligen. Från papper till digital överblick Tidigare användes pappersblanketter och Brandskyddsföreningens APP Heta Arbeten i ”stand alone”-läge, något som gav bristande samordning och ingen tydlig översikt. – Digitaliseringen gör att vi ser exakt vilka heta arbeten som pågår och var de utförs. Vi får dessutom data som på sikt kan användas för uppföljning, säger Henrik Borlinger, stabschef för Volvo AE STL hos Veidekke Entreprenad AB.

Enkel uppstart och tydligare samordning Införandet gick snabbt och arbetsplatsen delades in i zoner med tillståndsansvariga för varje del. Att kunna se kollegors tillstånd direkt i appen som är kopplad till PREMIUM lyfts som en av de största fördelarna. – Det hjälper våra medarbetare att enkelt avgöra när arbeten kan utföras och underlättar kontrollen. Några klick i telefonen räcker, säger Borlinger.

Byggprojekt med många underentreprenörer kan vara svåra att samordna. I detta projekt lät Veidekke kundens sidoentreprenörer vara tillståndsansvariga, samtidigt som Veidekke behöll delegeringsansvaret. Bättre kontroll och högre säkerhet – Överlämningar sker väldigt smidigt. Signeringen görs digitalt och sparar både tid och energi, säger Borlinger.

Samarbetet med Brandskyddsföreningen har fungerat bra. Veidekke ser stor potential i fler funktioner, som krav på fotodokumentation och checklistor innan arbete påbörjas. – Den insamlade datan kan bli ett värdefullt underlag i det systematiska brandskyddsarbetet, säger Borlinger. – Heta Arbeten PREMIUM ger oss kontroll över hela processen och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Jag rekommenderar varmt andra företag i byggbranschen att använda verktyget, sammanfattar han





