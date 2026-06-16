Digitala kollegor - Så bygger företag AI‑team som tar hand om repetitivt arbete

Jens Eriksvik, VD på Algorithma, beskriver hur företag kan börja med en enda AI‑driven digital kollega, skala upp till ett helt team och säkerställa styrning, transparens och datasäkerhet genom en gemensam plattform.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från Algorithma - Frågan är inte om man ska använda AI, utan var den första digitala kollegan ska börja arbeta - och hur man sedan bygger ett helt team, säger Jens Eriksvik, vd på Algorithma.

Många företag testar i dag AI i enskilda verktyg. Nästa steg är att skala upp AI‑användningen och se AI som en del av organisationen - som digitala kollegor med tydliga uppdrag, ansvar och uppföljning. Vi arbetar med att sätta AI i arbete. Det handlar om att forma digitala kollegor som ansluter till befintliga team och tar ansvar för delar av ett arbetsflöde, förklarar Eriksvik.

Det första steget är inte att automatisera en hel yrkesroll, utan att ledningen identifierar specifika uppgifter som tar mycket tid, är repetitiva eller ofta blir otillräckligt utförda. Exempel är kundärenden, fakturagranskning, compliance eller interna administrativa flöden. Ett bra test är att fråga sig om man med tydliga instruktioner kunde lära upp en nyanställd att utföra uppgiften; om svaret är ja kan det vara ett lämpligt fall för AI.

Den digitala kollegan byggs sedan runt en avgränsad roll, kan logga in i befintliga system, följa företagets processer, hantera information och leverera färdiga resultat. Precis som en människa måste den också utvärderas. Man bör inte börja för stort - minska komplexiteten, begränsa variationen och ge agenten ett klart uppdrag för att öka sannolikheten för framgång. När den första digitala kollegan fungerar uppstår nästa fråga: hur skalar man upp till flera?

Det räcker inte med fristående AI‑lösningar i olika delar av verksamheten. Organisationen behöver en gemensam plattform. Enligt Eriksvik är plattformen agenternas kontor - en central infrastruktur där digitala medarbetare kan styras, följas upp och få säker tillgång till rätt system. Här hanteras också kontroll, spårbarhet och dataflöden.

Utan central styrning riskerar man en myriad av AI‑lösningar utan transparens, vilket blir som en organisation utan ett organisationsschema. Säkerheten är särskilt central för stora bolag; företagen vill kunna använda sin data och sina processer utan att känslig information lämnar den egna miljön. För ledningen är detta därför inte bara en teknisk fråga utan en strategisk fråga om framtidssäkring och hur mänsklig tid bäst kan användas.

De digitala kollegorna ska ta hand om repetitivt arbete så att människor kan fokusera på kreativitet, relationer och bättre beslut, avslutar Eriksvik. Algorithma är ett svenskt AI‑bolag som bygger digitala kollegor åt stora företag och med sin agentplattform möjliggör säker styrning och uppföljning av autonoma AI‑agenter som utför konkreta arbetsuppgifter i befintliga processer. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Algorithma och är inte en artikel av Dagens industri





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AI Digitala Kollegor Automatisering Plattform Organisation

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