Digitala röstkort och två ställ med valsedlar införvaldagen

Den som inte vill eller har möjlighet att rösta på just valdagen kan i stället förtidsrösta från och med den 26 augusti. För den som inte kan ta sig till en vallokal på egen hand finns möjligheten att rösta via bud med hjälp av till exempel en släkting. Men det finns också ambulerande röstmottagare i kommunen.

Höstens val närmar sig och den som inte vill vänta till valdagen kan i stället förtidsrösta i någon av de 18 lokaler som kommunen håller öppna för allmänheten.

En nyhet för i år är digitala röstkort och Halmstad är dessutom en av 21 utvalda kommuner som ska testa digital röstlängd på valdagen. Det blir också två ställ med valsedlar i stället för ett i syfte att minska risken för köer. Söndagen den 13 september är det dags för allmänna val i Sverige. Alla som är röstberättigade får då vara med och bestämma vilka partier och politiker som ska ta plats i riksdagen, i regionfullmäktige och i kommunfullmäktige





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digitala Röstkort Förtidsröstning Digital Röstlängd Tvemalokal Ambulerande Röstmottagare Boservice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massie förlorade primärvalet – men kan sikta på 2028Men den 55-årige republikanen stänger inte dörren för en framtida presidentvalskandidatur.

Read more »

Netflix satsar stort på svenska produktioner med två dramaserierStreamingjätten Netflix fortsätter att satsa stort på svenska produktioner med två dramaserier. Den ena är en verklighetsbaserad miniserie i tre delar, som utspelar sig efter tsunamin i Thailand 2004. Den andra är en varm dramakomedi skapad av Calle Marthin, om den ensamstående trebarnspappan Roger som ville bli musiker men blev musiklärare. Serien handlar om allt som verkar litet men blir stort när man befinner sig mitt i det.

Read more »

Tiden är den finaste på året - men allt händer samtidigtTora Andersson, krönikör för NT, reflekterar över den fina årstiden och hur mycket som händer samtidigt. Det är lövsprickningens tid, och hon minner om att pappan brukade säga 'Åk till en bokskog!' när hon bodde i Malmö. Det är svårt att hinna med allt, och hon undrar vem tar studenten, vem fyller år, och om hon har planerat semestern.

Read more »

Elfsborg missade poäng mot Mjällby, men Kjaer var nöjd efter den jämna matchenI går i fotbollsmatchen mot Hammarby missade Elfsborg flera bra lägen att vinna men fick endast ett poäng efter en complémentaire sluttjänst mot Mjällby. Djup in på tilläggstiden hade dock Elfsborg de största chanserna att avgöra men målvakten Robin Wallinder var oförskakbar och räddade inché ut till hörna. Mjällby spelade utan sin mittfältare Elliot Stroud som lämnade matchen vid huvudvärk. Trots detta lyckades laget hämta en poäng efter en intrigig avslutning av Jeppe Kjaer efter fint samspel.

Read more »