Diktatorns tårta: En hyllning till barnens motståndskraft trots tunna manus

En ung flicka i ett krigsdrabbat Irak kämpar för att baka en tårta till Saddams födelsedag, en uppgift som blir en symbol för överlevnad och barns hopp. Filmen hyllas för sina unga skådespelare men kritiseras för sitt tunnhet i berättelsen.

Den irakiska långfilmsdebuten Diktatorns tårta, regisserad av den amerikansk-irakiske Hasan Hadis , bjuder på en berörande skildring av en flickas kamp i ett krigshärjat Irak på 1990-talet. Filmen, som redan prisats internationellt, utspelar sig i skuggan av invasionen av Kuwait och de stränga ekonomiska sanktionerna som lade landet i ruiner.

I en liten by i de irakiska våtmarkerna bor nioåriga Lamia med sin mormor. Deras redan pressade tillvaro förvärras när Lamia på skolans lotteri utses till att baka en tårta till Saddam Husseins födelsedag. Detta är en årlig tradition, en påtvingad ära som tillfaller en elev. För Lamia och hennes familj, som lever i fattigdom, blir uppgiften en närmast omöjlig utmaning då ingredienserna är både dyra och svåra att få tag på. Läraren ger henne inget val; underlåtenhet att fullfölja uppdraget riskerar straff för hela familjen.

Med ett tungt ansvar på sina unga axlar beslutar sig Lamia och hennes mormor för att bege sig till storstaden för att införskaffa de nödvändiga råvarorna. Väl framme i den myllrande staden får Lamia dock en smärtsam insikt: hennes mormor, sjuk och arbetslös, har beslutat sig för att adoptera bort henne då hon inte längre kan ta hand om flickan. Förkrossad flyr Lamia ut på stadens gator, fast besluten att på egen hand samla ihop ingredienserna till tårtan. Det är här hon stöter på en vän, en bekantskap som blir avgörande för hennes fortsatta resa.

Filmen lyckas på ett skickligt sätt illustrera den personkult som omgav Saddam Hussein under denna tid. Genom Lamias färd genom staden passerar hon ständigt olika porträtt och parader till diktatorns ära, vilket effektivt understryker hur genomgripande hans inflytande var i samhället. Samtidigt kastar krigets hot, i form av sporadiska amerikanska bombningar, en mörk skugga över vardagen, och en känsla av ständig fruktan genomsyrar atmosfären.

Filmens största styrka ligger utan tvekan i den unga Lamia, som gör en enastående tolkning av karaktären. Hennes skådespel är både komiskt och djupt känslomässigt drabbande, och hon bär filmen på sina axlar. Kemin mellan henne och hennes kamrat Saeed är påtaglig och de bildar en duo som omedelbart väcker sympati hos publiken. Miljöerna och den övergripande estetiken bidrar till att skapa en autentisk känsla av det Irak som skildras. Trots dessa ljuspunkter finns det dock brister. Manuset upplevs som tunt och historien om Lamias tårtjakt, även om den fungerar som en allegori för överlevnad, blir som långfilm ansträngd och seg. Redan efter en halvtimme känns det som att filmen går på tomgång, och varken miljöerna eller skådespeleriet lyckas helt kompensera för den svaga berättelsen. Filmen har potential och barnskådespelarnas charm väger upp mycket av bristerna, vilket gör Diktatorns tårta till en bra men inte enastående debut. Med ett starkare manus hade filmen kunnat bli något alldeles extra





