Dino Beganovic hjälper Hamilton och Leclerc: 'Det är otroligt stort'

Svenska F2-föraren Dino Beganovic har de senaste veckorna varit en viktig del av Ferraris utvecklingsarbete i Formel 1. Han berättar om sitt arbete med Lewis Hamilton och Charles Leclerc, hur säsongsinledningen i F2 har gått och vad som väntar framöver.

Dino Beganovic , 22 år, har de senaste veckorna ägnat sig åt att utveckla Ferrari s Formel 1-bil tillsammans med stjärnförare som Lewis Hamilton och Charles Leclerc .

Den svenska F2-föraren har varit en viktig del av teamets arbete, och hans insatser har fått beröm från de etablerade förare som han nu arbetar nära. Säsongsinledningen i Formel 2 har dock varit turbulent för Beganovic. I premiären i Australien tog han pole position, men ett motorproblem förhindrade honom från att utnyttja sin starka startposition. Därefter ställdes flera race in på grund av den pågående konflikten i Mellanöstern, vilket har inneburit ett oväntat uppehåll för den unga talangen.

– Det har varit både skönt och konstigt att inte köra och vara på banan. Speciellt efter att vi körde första racet och sedan blev det uppehåll. Då vill man bara fortsätta efter att ha haft ett långt vinteruppehåll redan, säger Beganovic. Under uppehållet har han tillbringat mycket tid i simulatorn, både för F1 och F2.

I den högsta klassen har han varit med och utvecklat bilen, något som har gett honom en unik inblick i hur ett toppteam fungerar. – Alla kommer vara snabbare än tidigare race. Sen har FIA ändrat ganska mycket till det här racet, så det kommer också röra om i grytan. Vi har sett ganska starka ut, speciellt i kurvhastigheterna, men saknar lite rakt fram jämfört med Mercedes, förklarar han.

Beganovic, som var tre år när Lewis Hamilton gjorde sin F1-debut 2007, beskriver det som en otrolig upplevelse att arbeta nära en så stor förare. – Det är helt otroligt att få den möjligheten att jobba nära en sån människa och förare. Det är otroligt stort, men när jag är inne i flowet är det som vilken kollega som helst.

Förra året fick Dino chansen att testa Ferraribilen på en F1-träning, och även om inga sådana planer finns för i år tror han att chanserna kan komma till hösten. – Jag hoppas det blir snart, men jag tror att de vill ha Lewis och Charles i början av säsongen, ge dem så mycket tid som möjligt i den nya bilen. Det är väl om det blir något senare under säsongen, men det får jag veta ganska kort inpå.

Under uppehållet har F2-föraren också släppt en dokumentär på SVT, inspelad sedan 2021, som ger en försmak till succéserien Drive to Survive. – Vi har filmat i så många år så man vänjer sig vid det. Sen vet jag att jag kan kolla efteråt och säga vad jag vill ha med eller inte, men det blev en väldigt bra story som man kunde följa, både de bästa stunderna i min karriär men också de tuffaste.

Jag tycker det är viktigt att få se båda sidorna. Beganovic är öppen om sina mål och drömmar. – Det är ingenting hemligt. Det har varit min dröm sen jag var liten så det är ingen större press bara för det.

Sen är det press hela tiden i sporten, men jag tror på mig själv och har folk runt omkring mig som stöttar mig väldigt mycket. Jag fokuserar bara på jobbet och surret runt omkring låter jag vara. Just nu tänker jag inte så mycket på det. Det är mestadels Rickard Rydell, min agent, som får tänka på det, men vi håller oss bara till plan A. Det finns ingen plan B just nu.

– Jo, absolut, det är någonting som man måste hålla koll på, men jag låter Rickard göra det mesta av det så försöker jag göra jobbet på banan för att ge honom bästa möjliga förutsättningar. Beganovic reflekterar också över fördomar om racingförare. – Många fördomar om racingförare finns, men jag tror att det är viktigt att visa att vi också är vanliga människor med upp- och nedgångar.

Det är inte bara glans och gloria, utan mycket hårdt arbete och motgångar som måste hanteras





