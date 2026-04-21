Diplomatisk osäkerhet kring fredsförhandlingar mellan USA och Iran

Fredsförhandlingarna mellan USA och Iran i Islamabad dröjer då Iran inte gett besked om deltagande. Samtidigt löper vapenvilan ut och spänningarna stiger i regionen.

USA :s vicepresident JD Vances planerade resa till Islamabad har stött på patrull och har tills vidare skjutits upp. Orsaken till fördröjningen är bristen på ett tydligt besked från Teheran gällande de förestående fredsförhandlingar na. Enligt källor med god insyn i Vita huset var avsikten att Vance skulle ha påbörjat sin resa under tisdagsmorgonen amerikansk tid för att inleda diplomatiska samtal på onsdagen.

Då Iran ännu inte har bekräftat sitt deltagande har den politiska processen i praktiken pausats, även om resan inte formellt avblåsts. Diplomatisk expertis menar att en förflyttning kan ske med mycket kort varsel om Teheran väljer att ge klartecken, men osäkerheten är för närvarande total. Parallellt har flygdata från CNN visat att personer som Steve Witkoff och Jared Kushner, vilka skulle ha ingått i delegationen till Islamabad, istället har styrt kosan mot Washington, vilket ytterligare understryker att förhandlingarna befinner sig i ett kritiskt och svårbedömt stadium. Situationen kompliceras av den rådande vapenvilan mellan USA och Iran som närmar sig sitt slutskede. Statlig iransk tv har rapporterat att vapenvilan löper ut vid midnatt enligt Greenwichtid, vilket motsvarar 03.30 lokal tid i Iran. Samtidigt pressas regionen av en akut humanitär kris i Libanon, där premiärminister Nawaf Salam uppmanar det internationella samfundet att bidra med 500 miljoner euro för att hantera de omedelbara behoven. Spänningarna ökar även vid den israeliska gränsen där anklagelser om brott mot vapenvilan har utväxlats mellan Israel och Hizbollah, vilket skapar en mycket instabil atmosfär inför de tänkta fredssamtalen. Irans utrikesdepartement, genom talespersonen Esmail Baghaei, hävdar att bristen på beslut inte beror på obeslutsamhet utan på motstridiga budskap från den amerikanska sidan, vilket de beskriver som oacceptabla beteenden. Denna retorik gör det svårt för medlaren Pakistan att säkra ett ja, trots upprepade försök från deras informationsminister Attaullah Tarar att få parterna till förhandlingsbordet. Utöver de diplomatiska turerna växer oron för situationen för den iranska civilbefolkningen. Organisationen Iran Human Rights rapporterar att över 3 600 personer har fängslats i landet under krigstiden, där anklagelserna ofta rör spionage eller otillåten kommunikation med utländska aktörer via teknik som Starlink. President Donald Trump har i detta pressade läge valt att rikta en direkt uppmaning till det iranska styret att benåda åtta kvinnor som enligt uppgifter är dömda till döden. Trump uttryckte i en intervju med CNBC att USA har ett fördelaktigt utgångsläge för att nå en framgångsrik överenskommelse, men poängterade samtidigt att han inte har för avsikt att förlänga den nuvarande vapenvilan. När klockan nu tickar mot utgången av vapenvilan återstår det att se om diplomatin hinner ikapp den politiska verkligheten, eller om de fastlåsta positionerna leder till en upptrappning av konflikten. För tillfället råder en avvaktande stämning där både Washington och Teheran spelar ett högt spel om fredsprocessens framtid





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Fredsförhandlingar JD Vance Vapenvila

United States Latest News, United States Headlines

