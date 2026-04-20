Diplomatisk ovisshet präglar förhandlingar mellan Iran och USA

Iranska ledare vägrar förhandla under hot samtidigt som Libanon och Gaza står inför enorma utmaningar. Sverige och Frankrike kräver ökat tryck på Israel genom nya EU-åtgärder.

Det diplomatiska läget i Mellanöstern är fortsatt spänt och präglas av en komplex väv av pågående konflikter, hot och osäkra förhandlingsutsikter. Iran s högsta förhandlare och tillika parlamentets talman, Mohammad Bagher Ghalibaf, har tydligt deklarerat att Teheran under inga omständigheter kommer att acceptera förhandlingar med USA så länge landet agerar under hot.

Denna ståndpunkt komplicerar de pågående ansträngningarna för att stabilisera regionen, särskilt med tanke på att USA upprätthåller en marinblockad av Hormuzsundet. Enligt uppgifter till New York Times är Ghalibaf beredd att bege sig till Islamabad i Pakistan för samtal, men endast under förutsättning att USA:s vicepresident JD Vance också närvarar. Osäkerheten kring dessa samtal är stor, och det råder delade meningar om huruvida en förlängning av den rådande vapenvilan är möjlig innan tidsfristen löper ut på onsdag. Samtidigt som de diplomatiska turerna pågår mellan Iran och USA, fortsätter lidandet i Libanon och Gaza. Libanons hälsodepartement har rapporterat att dödstalet i konflikten med Israel har stigit till 2 387 personer under de senaste sex veckorna. Trots en rådande tio dagar lång vapenvila uttrycker Hizbollah-representanten Hassan Fadlallah starkt motstånd mot direkta samtal mellan den libanesiska regeringen och Israel, med hänvisning till nationens bästa. Situationen förvärras av att Hizbollah öppet avser att utmana den så kallade gula linjen i södra Libanon. Parallellt har en omfattande rapport från EU och FN fastställt att återuppbyggnaden av Gaza efter krigets förödelse kommer att kräva enorma resurser. Prognosen pekar på ett behov av 71,4 miljarder dollar under den kommande tioårsperioden för att återställa infrastruktur och främja ekonomisk återhämtning, vilket belyser den humanitära katastrofens omfattning. Utöver de direkta krigshandlingarna intensifieras det internationella trycket på olika fronter. Sverige och Frankrike har tagit initiativ till att förmå EU att öka pressen på Israel, bland annat genom förslag om tullar eller importförbud på varor från olagliga bosättningar på Västbanken. Denna diplomatiska offensiv reflekterar en växande frustration inom delar av EU över den snabbt försämrade situationen. Samtidigt fortsätter USA sitt agerande genom Centcom, som rapporterar att fartyg beordrats vända i samband med den pågående marinblockaden. Irans anklagelser om sjöröveri efter beskjutningen av lastfartyget Touska har ytterligare förgiftat klimatet. Medan USA planerar nya samtal mellan Libanon och Israel på torsdag, råder det en påtaglig historisk misstro mellan parterna. President Donald Trump har betonat att USA inte kommer att skynda in i dåliga avtal, vilket lämnar dörren öppen för en utdragen process där varje steg mot fred kräver svåra eftergifter och tålamod från samtliga inblandade aktörer





