Disciplinary Committee reprimands IFK Göteborg's football chief Jesper Jansson for racist comments

Disciplinary Committee has reprimanded IFK Göteborg's football chief Jesper Jansson for his racist comments made towards the referee during the derby match against BK Häcken. Jansson was accused of calling the referee a 'racist' and threatening to withdraw Bojan Djordic's card, referring to a previous public conflict between Bojan Djordjic and the national team coach, Janne Andersson.

IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson straffas av Disciplinnämnden efter sina uttalanden till domaren i samband med derbyt mot BK Häcken. Rockson Yeboah visades ut i slutet av matchen, och Disciplinary Committee rev upp det röda kortet några dagar senare.

Jansson reagerade starkt på utvisningen och gick fram till domaren efter slutsignalen, där han ska ha sagt att det var 'rasism' att Yeboah visades ut.

'Dra inte Bojan Djordic-kortet' svarade Jansson enligt anmälan, med hänvisning till den tidigare offentliga konflikten mellan Bojan Djordjic och förbundskaptenen Janne Andersson. Jansson har i sitt yttrande till Disciplinary Committee förnekat att han anklagade domarna för rasism, men medger att ordvalet var olämpligt





