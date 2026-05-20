Diskrimineringsutredning efter läkarens vägran undersöka kvinnan

En kvinnlig patient som sökte vård på en vårdcentral i Region Uppsala för ett problem på underkroppen blev utsatt för diskriminering av en läkare. Läkaren vägrade undersöka henne om hon inte tog av sig sin huvudsjal, trots att det var hennes underkropp som skulle undersökas. Kvinnan kände sig angripen och orättvist behandlad och upplevde att läkaren på ett provocerande sätt sa att ”hon skulle ta av sig kläderna och sjalen som man gör i Sverige”. Kvinnan valde att lämna vårdcentralen utan att bli undersökt. Händelsen anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som menar att läkaren utsatte kvinnan för diskriminering.

Ombads ta av sig slöja under läkarbesök – är diskrimineringLäkaren bad kvinnan ta av sig sin slöja under ett vårdbesök, vilket fick kvinnan att anmäla. Tingsrätten menade dock att det inte rörde sig diskriminering – vilket hovrätten nu anser att det gör. Region Uppsala ska betala 40 000 kronor till kvinnan.

