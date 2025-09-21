Diskusfinalen försenades av kraftigt regn – Australien ville flytta tävlingen

Kraftigt regn försenade diskusfinalen med bland annat Daniel Ståhl. Australien försökte flytta tävlingen till nästa dag, men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist var emot detta.

Finalisterna, däribland Daniel Ståhl , återvände till inomhusutrymmen och det dröjde två timmar innan finalen kunde starta. – Australien föreslog att tävlingen skulle flyttas till nästa dag, vilket hade varit helt orimligt, säger förbundskapten Kajsa Bergqvist till SVT Sport . Skyfall hindrade Daniel Ståhl och de andra diskusstjärnorna från att inleda finalen. De lämnade kastringen för att söka skydd från regnet.

Mykolas Alekna, Litauen, hann med ett kast på 62,91 meter medan Matthew Denny från Australien halkade i sitt första kast, vilket ledde till att tävlingen avbröts. – Det är tveksamt om man bör avbryta tävlingen och dröja så länge. Förutsättningarna är som de är. Det gynnar vissa att finalen skjuts upp. Australien har försökt driva igenom att tävlingen skulle avgöras i morgon, vilket hade varit helt barockt. – Det är domarna som fattar beslutet att avbryta då de bedömer att säkerheten inte är tillräcklig. Regn förekommer ständigt, vissa kastar bra och andra mindre bra. Man har tagit detta för långt. Daniel vill kasta i regn, han kan kasta oavsett väder, säger Bergqvist. Daniel Ståhl, regerande världsmästare efter guldet i Budapest 2023, bjöd på en dans när han kom in på arenan och möttes av applåder.\Regnet skapade stora problem under diskusfinalen, och fördröjningen blev lång. Atmosfären var laddad av förväntan och en viss frustration över den oväntade väderleken. Att tävlingen skulle avbrytas var något som väckte reaktioner, speciellt när Australien försökte driva igenom en flytt till nästa dag. Kajsa Bergqvist uttryckte tydligt sitt missnöje över förslaget, och betonade vikten av att tävlingen genomfördes samma dag. De olika åsikterna om hur länge man borde avvakta och om tävlingen överhuvudtaget skulle genomföras visade på komplexiteten i situationen. Säkerhetsfrågan vägde tungt, men vissa ansåg att man tog försiktighetsåtgärderna för långt, särskilt med tanke på att regn är en vanlig företeelse i friidrottssammanhang.\Daniel Ståhl, som tidigare visat sin kapacitet under olika väderförhållanden, verkade ivrig att kasta. Hans entusiasm och självsäkra inställning stärkte tron på att tävlingen kunde genomföras trots utmaningarna. Fördröjningen på två timmar innebar en psykologisk prövning för alla finalister, och det var avgörande att bibehålla fokus och energi. När tävlingen till slut drog igång, var förväntningarna höga, och alla hoppades på en spännande kamp om medaljerna. Situationen belyste också domarnas viktiga roll i att fatta svåra beslut under extrema förhållanden, och vikten av att väga sportsliga överväganden mot säkerhetsaspekter. Slutligen var det inte bara kampen om medaljerna som stod i fokus, utan också att hantera de oväntade utmaningarna som vädret bjöd på. Hela situationen blev ett bevis på idrottens flexibilitet och förmåga att anpassa sig till omständigheterna, samtidigt som den skapade en känsla av gemenskap bland de involverade





Diskus Daniel Ståhl Regn Fördröjning Australien

