Diverse händelser runt om i landet: Vinsttvist, drunkningsolycka, bränder och gripanden

En sammanfattning av flera olika nyhetshändelser från Sverige, inklusive en tvist om en spelvinst, en nära-drunkningsolycka, gräsbränder, tekniska problem på Kastrup, gripanden och trafikolyckor.

En 25-årig man vann nära 600 000 kronor i mars men blev kort därefter utelåst från sitt spelkonto. Spelbolaget hävdar att vinsten berodde på ett tekniskt fel och har därför annullerat den.

Mannen kräver nu bevis på att vinsten inte var giltig, och vill ha utbetalningen om spelbolaget inte kan tillhandahålla det. Samtidigt har en ambulans transporterat ett barn under fem år till sjukhus efter en nära-drunkningsolycka vid ett badhus i Malmö. Enligt initiala rapporter var barnet vaket och talbart. Polisen har förhört personal på badhuset och vårdnadshavaren, och en anmälan om vållande till kroppsskada har upprättats med vårdnadshavaren som misstänkt.

I Göteborg rasade en scenbyggnad på Nya varvet, vilket larmade räddningstjänsten. Även om ingen befann sig under byggnaden vid raset, har minst två personer ådragit sig lindriga skador. En gräsbrand på Åsums ängar vid Hammarsjön i Kristianstad bekämpas av räddningstjänsten, som använder flera enheter och överväger att använda Sjöfartsverkets helikopter för att vattenbomba området. De samarbetar med Myndigheten för civilt försvar och undersöker möjligheten att använda en bandvagn för att nå fram.

Vidare har Köpenhamns flygplats Kastrup drabbats av tekniska problem som orsakar långa köer i passkontrollen, vilket tvingar polisen att manuellt kontrollera passen. Polisen har ingen prognos för när problemet kommer att vara löst. I Luleå har fyra unga män gripits efter att ha olovligen tagit sig in i ett hotellrum, misstänkta för olaga intrång och skadegörelse. En äldre man misstänks för sexuellt ofredande efter att ha blottat sig i en park i Rissne, Sundbyberg, och polisen söker efter honom.

En bil har voltat av vägen i Kvänum, Vara kommun, och två personer har förts till sjukhus med oklart skadeläge. En man har också förts till sjukhus med lindriga skador efter att ha kört in i en mur i Tumba, misstänkt för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik. Ett tidigare vapenlarm i Linköping visade sig vara en bandyklubba.

Slutligen har en kvinna i 30-årsåldern, efterlyst internationellt för narkotikahandel och penningtvätt i Sollentuna, gripits i Spanien och väntar nu på utlämning till Sverige. Flera kunder stämmer Trader Joe's för att ha sålt kaffe med lägre koffeinhalt än utlovat





