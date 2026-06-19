Sammanfattning av nyheter: USA:s dammproblematik med trots renovering, regeringens utredning av skattereduktion för fler ideella mottagare, en 16-årig pojke åtalad i Jönköping för förberedelse till mord, en man släppt på borgen efter misstänkt krokodilattack i Storbritannien, en svensk gripit på Färöarna, kungafamiljens jubileum och trafikproblem på Liljeholmsbron.

Poolbottens nya båda färg har täckts av alger - trots den dyra renoveringen. Fotograf: Gent Shkullaku/Matrix Images. År 2012 lade Obamaregeringen 34 miljoner dollar på en renovering av dammen.

Men problemen kvarstod och algerna fortfarande att blomstra. Trump beordrade sedan att dammen skulle renoveras om och botten målas om i ett specifikt "amerikanska flaggan-blått" inför USA:s 250-årsfirande. Notan för detta arbete landade på 14,2 miljoner dollar. Trots denna investering har algerna återvänt.

Nu bekämpas de med ozon och väteperoxid, men experter beskriver dammen som en "perfekt" miljö för algtillväxt på grund av näringsämnen och vattnets stilla karaktär. Under torsdagen rapporterade ABC News att den nya färgen på botten börjat lossna, vilket indikerar att problemen är långtgående och att den framtida hållbarheten för renoveringen är osäker. En annan viktig politisk fråga rör skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet.

I dag kan både privatpersoner och företag få skattereduktion för donationer till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som godkänts av Skatteverket. För att få godkännande krävs att organisationen främjar eller bedriver social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Regeringen vill nu ändra på dessa regler och utreda fler mottagarkategorier. Bland annat kan idrott, omsorg av barn och unga, beredskap och miljömål komma att godkännas som möjliga mottagare av skattemässigt gynnsamma gåvor.

Skattereduktionen är idag begränsad till högst 12 000 kronor för privatpersoner och 800 000 kronor för företag per år. Denna utredning kan leda till att betydligt fler organisationer får tillgång till detta stöd, vilket på lång sikt kan förändra finansieringslandskapet för den ideella sektorn. En allvarlig brottslighet har också varit i fokus. En tonårspojke från Jönköping misstänks ha rest till Köpenhamn för att genomföra ett mord.

Han åtalas nu vid Jönköpings tingsrätt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt P4 Jönköping fångades den nu 16-årige pojken på bild av flera övervakningskameror i september i fjol när han reste mot Danmark. Enligt åtalet hade han kontakt med uppdragsgivare via krypterade chattar där planen var att mörda en viss person. Bevisen inkluderar bilder som visar att pojken haft ett skjutvapen i Danmark.

Det misstänkta morduppdraget fullföljdes aldrig och han greps några dagar efter hemkomsten till Sverige. Polisen har inte kunnat identifiera den avsedda måltavlan. Det här fallet lyfter frågor om ungdomars rekrytering till våldsaktiva uppdrag och gränsöverskridande polisiärt samarbete. Även i Storbritannien har en dramatisk händelse inträffat.

En treårig pojke skadades allvarligt efter att ha blivit kastad i ett krokodilhägn vid en djurpark. En man i 30-årsåldern greps på plats misstänkt för mordförsök. EnligtReuters har han nu släppts mot borgen fram till den 18 september i väntan på vidare utredning. Polisen uppgav att mannen inte är känd av offret och bedömdes inte vara lämplig för förhör under gripandet.

Händelsen har väckt stor oro i den lokala communiteten och väckt debatt om säkerheten på familjeägda djurparkar. På den nordiska scenen har en svensk man gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott, enligt den färöiska tidningen Dimmalætting. På svenskt uppdrag har Färöarnas myndigheter gripit mannen som var på ögruppen i mindre än en vecka. Han greps på allmän plats utan motstånd och misstänks ha planerat att stanna och skaffa arbete.

Detta fall är enastående då det är första gången som färöisk polis hanterar ett utlämningsärende till ett annat nordiskt land. En domstol ska nu avgöra om villkoren för utlämning är uppfyllda. Utlämningen kan sätta precedence för framtida nordiskt rättsligt samarbete. På hovets kalender har jubileumsfirandet varit i fokus.

Drottningen firade 50 år som Sveriges drottning den 19 juni, samtidigt som kungaparet firade 50 års bröllopsdag. Hovet har publicerat nya bilder på drottningen i sin folkdräkt och midsommaraftonen firades privat på Solliden. Festligheterna har varit oerhört symboliska och stärkt kungahusets pressions i samband med jubileet. På Stockholms gator har trafikproblem uppstått.

Liljeholmsbron fastnade i öppet läge på midsommaraftonens tidiga förmiddag. Broarna är slitna och kommunen påpekar att den äldre av de två klaffbroarna redan har uppnått sin tekniska livslängd. Renovering är planerad mellan 2029 och 2032, vilket innebär att trafikproblemen sannolikt kommer att fortsätta under de kommande åren. Bron är en viktig trafikförbindelse mellan Södermalm och Liljeholmen och dess frånkoppling på en högtid som midsommar orsakade betydande brist på framkomlighet i innerstan





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