DJI lanserar DJI Mic Mini 2 – en kompakt och kraftfull trådlös mikrofon

DJI utökar sitt ljudsortiment med den nya trådlösa mikrofonen DJI Mic Mini 2, perfekt för vloggare, livestreamare och poddare. Den är lätt, har brusreducering och flera anslutningsalternativ.

DJI fortsätter att bredda sitt utbud av ljudutrustning och presenterar nu DJI Mic Mini 2, en trådlös mikrofon speciellt utformad för kreatörer i farten. Denna kompakta och lättviktiga mikrofon riktar sig till vloggare, livestreamare och poddare som vill uppnå professionell ljudkvalitet direkt från sina mobiltelefoner, surfplattor eller mindre kameror.

DJI Mic Mini 2 är inte bara ett kraftfullt verktyg för ljudinspelning, utan också ett exempel på DJIs engagemang för att göra avancerad teknik tillgänglig för en bredare publik. Kärnan i DJI Mic Mini 2 är dess otroligt låga vikt – endast 11 gram per mikrofon. Denna minimala storlek och vikt gör den idealisk för diskret inspelning, utan att vara i vägen eller dra onödig uppmärksamhet.

Mikrofonen kan enkelt fästas på kläder med hjälp av antingen ett starkt magnetiskt fäste eller en praktisk vridbar klämma, vilket ger användaren flexibilitet att placera den optimalt för bästa ljudupptagning. För att säkerställa hög ljudkvalitet i olika inspelningsmiljöer har DJI Mic Mini 2 utrustats med tre förinställda ljudprofiler som anpassar mikrofonens inställningar för specifika scenarier, såsom intervjuer, utomhusinspelningar eller sång.

Dessutom erbjuder den en aktiv brusreducering med två justerbara nivåer, vilket effektivt filtrerar bort störande bakgrundsljud som trafik, vind eller folkmassor. Detta säkerställer att fokus ligger på den önskade ljudkällan, vilket resulterar i tydliga och professionella inspelningar. En annan viktig funktion är den automatiska dämpningen av plötsliga, höga ljud, som förhindrar distorsion och garanterar en jämn och behaglig ljudupplevelse. Denna funktion är särskilt användbar vid inspelning av dynamiska ljudkällor, som till exempel trummor eller skrik.

För användare som redan investerat i DJIs ekosystem av produkter finns det ytterligare fördelar. DJI Mic Mini 2 stöder OsmoAudio Direct Connection, vilket möjliggör direkt anslutning till kompatibla DJI-kameror utan behov av en separat mottagare. Detta förenklar arbetsflödet och minskar mängden utrustning som krävs. DJI erbjuder Mic Mini 2 i fyra olika konfigurationer för att möta olika behov och budgetar.

Det mest grundläggande paketet, som innehåller en sändare och en mottagare, kostar 739 kronor och finns tillgängligt med antingen en standardmottagare eller en mobilmottagare med tillhörande laddetui. För kreatörer som vill spela in ljud från två personer samtidigt finns ett paket med två sändare, en mobilmottagare och ett laddetui för 959 kronor. Slutligen erbjuder DJI ett topppaket med två sändare, en standardmottagare och ett laddetui för 1199 kronor.

Dessa olika alternativ gör DJI Mic Mini 2 till en flexibel och prisvärd lösning för alla som söker professionell ljudkvalitet i en kompakt och lättanvänd förpackning. Tillgängligheten är omedelbar, vilket innebär att kreatörer kan börja använda den nya mikrofonen direkt. DJI har verkligen lyckats skapa en produkt som kombinerar portabilitet, prestanda och prisvärdhet, vilket gör den till ett attraktivt val för både nybörjare och erfarna innehållsskapare





