Djupa sprickor i Göteborgs arenaallians inför valet

Den politiska enigheten kring Göteborgs planerade superarenor krackelerar när finansieringsfrågan ställs på sin spets. Partierna är oeniga om hur miljardinvesteringarna ska täckas: lån eller försäljning av kommunala fastigheter.

Nervositeten inför det stundande valet har börjat märkas tydligt i Göteborg s politiska landskap, där den tidigare så stabila sexpartipakten rörande stadens storslagna arenaplaner nu visar upp djupa sprickor. Frågan om hur de planerade superarenorna, som beräknas kosta mellan 11 och 14 miljarder kronor, ska finansieras har blivit en öm punkt som riskerar att riva upp gamla sår i kommunpolitiken.

Medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna öppnar för en kombination av lånefinansiering och potentiella skattehöjningar, håller högerns partier fast vid att stadens tillgångar, såsom mark och fastigheter, måste säljas av för att täcka notan utan att skuldsättningen ökar ytterligare. Denna fundamentala oenighet har skapat ett politiskt dödläge där varje parti nu väger sina ord noggrant för att inte tappa väljare inför valdagen. Under nästan två decennier har debatten om Scandinavium och Valhallabadet böljat fram och tillbaka, men för en tid sedan tycktes en bred majoritet ha enats kring visionen om landets mest imponerande multiarena och ett toppmodernt centralbad. Förvaltningen har i sina utredningar hävdat att investeringskostnaden motsvarar ungefär sex procent av stadens totala investeringsbudget över en tioårsperiod, vilket de bedömt som hanterbart. Trots detta vägrar oppositionen och vissa samarbetspartier att acceptera en finansieringsmodell baserad på lån. De lyfter fram att Göteborgs totala låneskuld redan har ökat dramatiskt, från cirka 38 miljarder till 66,8 miljarder kronor under det senaste decenniet. Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Centerpartiet argumenterar nu för att staden bör möjliggöra för invånare att köpa loss tomträtter, vilket skulle frigöra det kapital som krävs för att genomföra arenabygget utan att belasta kommunens kassa med ytterligare skulder. Samtidigt som de högerorienterade partierna pressar på för försäljningar, står Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fast vid att kommunens löpande överskott, i kombination med långsiktig planering, är tillräckligt för att ro projektet i land. De menar att det vore oansvarigt att låsa fast finansieringsvillkoren alltför tidigt i en process som sträcker sig över många år. Denna låsning har dock gett bränsle åt partier som Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, som alla ställt sig utanför arenauppgörelsen och nu använder osäkerheten som ett kraftfullt slagträ i sina lokala valkampanjer. För sexpartigruppen, som ser arenorna som avgörande för Göteborgs status som evenemangsstad, är risken för ett nytt fiasko en mardröm. De är rädda att väljarna ska tolka oenigheten som ett tecken på handlingsförlamning och bristande trovärdighet. Det onsdagsbeslut som fattades i kommunstyrelsen skjuter den svåra frågan framåt till nästa år, vilket innebär att debatten kommer att fortsätta dominera det politiska samtalet hela vägen fram till valet. Den politiska strategin handlar nu lika mycket om att inte förlora väljare till nej-sidan som om att faktiskt hitta en hållbar ekonomisk lösning för stadens framtida infrastruktur





