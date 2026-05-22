Djurgården får oavgjort mot Brommapojkarna efter kvittering av Mikael Andersson

Djurgården fick med sig oavgjort in i paus sedan Mikael Andersson kvitterat till 1–1. Efter knappa timmen landade bollen hos Simon Strand. BP-kapten, som hämtades in från Hammarby i fjol, drog till med vänster och bollen letade sig in mål. Därmed vann Brommapojkarna mot Djurgården för första gången sedan 2018. Innan dess hade man sex matcher utan seger mot Dif. "Jag måste be om ursäkt till Djurgårdens supportrar. Det är svårt att förstå hur ett så dynamiskt lag kan göra sådana här insatser, speciellt som den här," säger Djurgårdens tränare Jani Honkavaara. BP går också förbi Djurgården i tabellen och upp på sjätte plats i allsvenskan.

Man skulle visa sig vara väldigt ofina gäster. Djurgården fick med sig oavgjort in i paus sedan Mikael Andersson kvitterat till 1–1. Efter knappa timmen landade bollen hos Simon Strand .

