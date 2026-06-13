Djurgården förlorar derbyt mot AIK

Djurgården förlorade derbyt mot AIK i damallsvenskan med 3-0. Det är pinsamt för Djurgården som nu ligger på en tiondeplats i tabellen.

Djurgården förlorade derbyt mot AIK i damallsvenskan med 3-0. Det är pinsamt. Vi gör AIK bra idag, säger Alexandra Lobanova efter matchen. Det är tre år sedan Djurgården förlorade mot AIK på Skytteholm, men sviten är nu bruten efter en kross, där de svartgula vann med 3-0.

Det är den viktigaste matchen för oss som lag och för supportrarna. Jättetufft att vi inte kan vara bättre. Vi får analysera och fortsätta träna, säger Djurgårdens lagkapten Therese Åsland. Djurgården har inlett vårsäsongen tufft med endast åtta poäng på nio matcher.

Målet inför säsongen var att vara med i en toppstrid, men nu ligger Djurgården endast på en tiondeplats i tabellen. Vi måste analysera oss själva och fortsätta tro på projektet och jobba ännu hårdare. Vi är ett bra fotbollslag, men det ligger både mentalt och fysiskt att man får det i ansiktet, säger den norska lagkaptenen. Hon vill inte rikta någon kritik till tränaren Willie Kirk som tog över laget inför årets säsong.

Jag tycker han är en fin tränare med en bra spelidé. Jag står bakom honom till 100 procent. Det är vi som måste få ut det och få ut det maximalt kollektivt. Varken jag eller andra har kommit upp till vår högsta nivå, det ligger mer på oss än hos tränaren





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