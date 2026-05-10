Djurgården krossar derbyspöket och triumferar över AIK i Solna

En historisk seger för Djurgården som efter många år av motgångar i derbyt lyckades besegra AIK med 4-2. Matchen bjöd på hög dramatik, individuella prestationer och kontroversiella domslut.

Scenerna vid slutsignalen i Solna var inget mindre än elektriska. För Djurgården handlade denna match om så mycket mer än bara tre poäng i tabellen; det handlade om att äntligen kasta av sig en tung mental börda som vilat över klubben i tretton långa allsvenska säsonger.

Att ha gått så pass länge utan att gå plus poängmässigt i de två årliga tvillingderbyna är en statistisk och psykologisk mardröm för vilken storklubb som helst. Men när slutresultatet landade på 4-2 var det ett kollektivt utbrott av befrielse. Dans, sång och en nästan overklig glädje spred sig bland spelarna och supportrarna, som tillsammans firade en seger som kändes långt efterlängtad.

Trots att man spelade på gräs och trodde sig ha ett mentalt underläge, klev Djurgården in på planen med en inställning som signalerade att det var dags för en förändring. För AIK var matchen en påminnelse om de utmaningar som följer med en total omstöpning av laget.

Under den nye tränaren José Riveiro försöker klubben implementera en ny filosofi för hur man bygger sitt spel, och även om det offensiva spelet har blivit mer kreativt och rörligt, har den tidigaret så solida defensiven offrats på vägen. Det märktes tydligt i försvarsspelet mot Djurgården, där slarviga insatser och brister vid fasta situationer ledde till tidiga mål bakåt. AIK visade dock glimtar av vad som kan komma.

Zadok Yohanna var en konstant fara framåt innan han tvingades lämna planen skadad, och Kevin Fillings mål visade på lagets förmåga att reducera och ta sig tillbaka in i matchen. Det mest kontroversiella ögonblicket kom dock när ett kvitteringsmål av Filling dömdes bort för offside, ett beslut som sannolikt påverkade matchens momentum avsevärt. Hade det målet räknats, hade AIK gått i halvtid med ställningen 2-2, men istället fick de se Djurgården utöka ledningen till 3-1 kort därefter.

Djurgårdens seger berodde inte bara på AIK:s brister, utan på en imponerande bredd och taktisk fingertoppskänsla från tränaren Jani Honkavaara. Särskilt Bo Hegland och Hampus Finndell klev fram som matchvinnare, trots att de under det gångna året knappt sett speltid. Hegland levererade en komplett insats med ett mål, två assist och dessutom en så kallad NHL-assist till Finndell, vilket understryker den offensiva kraften i det blårandiga laget.

Djurgården kom in i matchen med ett enormt självförtroende efter en förkrossande 6-0-seger mot Blåvitt, vilket gav spelarna den tro som krävdes för att omsätta sina chanser till mål. När man jämförde startelvorna och bänkarna var det tydligt att Djurgården besatt en större spets och en bredare trupp, vilket i slutändan blev avgörande för resultatet. Utöver det sportsliga resultatet lämnade matchen efter sig en bitter eftersmak gällande domarnivån i Allsvenskan.

Huvuddomaren Mohammed Al-Hakim, som vanligtvis räknas till Sveriges främsta, hade en kväll där han och hans assistenter hamnade helt fel i flera kritiska situationer. Förutom det felaktigt bortdömda målet för AIK fanns det situationer där Djurgården borde ha dömts till straff, samt ett generellt bristfälligt arbete med gula kort och positionering. Trots dessa störningsmoment kan Djurgården nu blicka framåt mot möten med Sirius, BP och Mjällby med huvudet högt.

De har visat att de har kapaciteten att utmana om toppstriden, men för stunden är det bara segern mot AIK som räknas. Det är en känsla av triumf som kommer att eka i klubbhuset i många dagar framöver





