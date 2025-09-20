Djurgården åkte på en tung förlust mot Växjö – Hävelid fick en tuff SHL-debut

Djurgården förlorade mot Växjö med 4–0, vilket innebar lagets första förlust i SHL för säsongen. Dennis Rasmussen och Brogan Rafferty låg bakom Växjös tidiga mål, vilket satte tonen för matchen. Felix Robert och Dennis Rasmussen utökade sedan ledningen i den andra perioden. Hugo Hävelid fick en tuff SHL-debut då han ersatte Magnus Hellberg i målet. Både spelare och tränare uttryckte besvikelse, men också en optimism om lagets framtid.

Djurgården åkte på en rejäl käftsmäll i bortamötet mot Växjö . Smålandslaget visade direkt var skåpet skulle stå och tog ledningen redan efter tio minuter genom Dennis Rasmussen . Djurgården fick kämpa för att hänga med i tempot, och sex minuter senare utökade nyförvärvet Brogan Rafferty , som imponerat under säsongsinledningen, ledningen. Djurgården hade svårt att hitta svar på Växjö s offensiv. I den andra perioden visade hemmalaget prov på ren ishockeymagi.

Med snabba och effektiva spel, gjorde Felix Robert 3–0 och bara 42 sekunder senare pangade Dennis Rasmussen in sitt andra mål för kvällen, denna gång i numerärt överläge. Detta innebar en tung SHL-debut för Hugo Hävelid som för dagen fick ersätta Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet. Förlusten innebar Djurgårdens första förlust i SHL-sammanhang denna säsong, en kontrast till de framgångar laget upplevt tidigare. Joel Persson, som noterades för tre målgivande passningar, uttryckte optimism trots förlusten. I en intervju med TV4 betonade Persson lagets positiva utveckling och att de var på rätt väg jämfört med föregående säsong. Han antydde att laget var på väg tillbaka till den nivå de önskade. Samtidigt konstaterade Persson att insatsen mot Växjö inte var tillräckligt bra, men att laget var på rätt spår och jobbar hårt för att återerövra sin form. Han lyfte fram vikten av att förbättra spelet i mittzonen och anpassa sig till Växjös skicklighet i puckhanteringen. Robert Kimby, tränare för Djurgården, konstaterade också att Växjö var det bättre laget den här kvällen. Kimby noterade att Djurgården tidigare haft tur med tidiga mål i andra matcher, men att det inte var fallet i den här matchen. Han erkände Växjös överlägsenhet och betonade behovet av att lära sig av förlusten och förbättra prestationen framöver. Han konstaterade att laget inte lyckades matcha Växjös tempo och intensitet i dagens match. Djurgården fick inte riktigt spelet att stämma och hade svårt att skapa de chanser som behövdes för att utmana Växjös dominans. Defensiven, trots Hugo Hävelids entré, var stundtals sårbar, och Växjö kunde utnyttja de möjligheter som uppstod. Efter Växjös dominanta andra period, kontrollerade de resten av matchen väl och såg till att Djurgården inte fick någon chans att komma tillbaka. Djurgården verkade frustrerade, och kunde inte hitta vägen förbi Växjös starka försvar. Matchen slutade med en övertygande 4–0-seger för Växjö, vilket sände ett tydligt budskap om Växjös styrka och Djurgårdens behov av att återställa formen. Djurgårdens spel måste höjas, och att förlora mot ett lag som Växjö, som visade att de var snäppet bättre, blir en läxa att ta till sig. Tränarna fick en hel del att prata om och justera. Det är viktigt att komma ihåg att varje match är en ny chans och att laget har kapacitet att återhämta sig och prestera bättre i framtida matcher. Denna förlust kan vara en väckarklocka för Djurgården, som nu får möjlighet att analysera sina brister och göra de nödvändiga justeringarna för att återvända till vinnarspåret. Frågan är om de kan lära sig av sina misstag och komma tillbaka starkare





